　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連千毅變「假貨天王」…才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連千毅雙手上銬遭移送地檢署，7日凌晨以20萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

知名直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品，遭部分民眾提告詐欺洗錢，6日上午遭刑事局偵四大隊刑警逮捕，被依《刑法》詐欺、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦，檢方7日凌晨諭令連千毅以20萬元交保。但人才剛交保卻又被刑事局開車載走，原因是怕連千毅面對媒體運用自身影響力試圖卸責。

根據刑事局調查，包含Mini蝶女網紅等5名被害人購買多達22張，花費約61萬6千餘元購賣上述NFT，5月中卻在平台看到所購NFT遭無預警下架，且市場價格歸零。另外，連千毅多次在推銷NFT商品直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone13、機車NFT賦能福利商品，但事後被害人想兌換卻遭拒，因此憤而到刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

▲▼連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲連千毅強調自己只是代言、借用肖像權。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，連千毅辯稱，自己只是借用肖像權，讓楊姓男子的NFT公司發行327張限量NFT，他僅是直播代銷，沒有涉入NFT吸金。而連千毅於直播中聲稱贈送的鑽石，都是山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構，iPhone13則是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價相當低廉，連則堅稱，他只是代言，其他都不知情。

檢方漏夜偵訊後，於7日凌晨複訊連千毅後，諭令其以20萬元交保。3名刺青男接獲消息後，凌晨1時30分左右，連忙帶著20萬元現金幫連千毅辦理交保。但守在現場的媒體還沒見到連千毅，人就被刑事局人員開車載走了。據了解，檢方為避免連千毅面對媒體時巧舌如簧，會運用自身影響力試圖卸責而影響偵辦，因此指示刑事局人員，在其交保後將連千毅直接載走，並在距離新北檢署約2個路口處，即讓連千毅下車離開。

▲▼連千毅涉NFT詐騙，檢諭令交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲3名刺青男連夜帶著現金幫連千毅交保。（圖／記者游宗樺攝）

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍！　最後身影曝光
晨跑一半遭擄！　億萬富翁孫女「遺體找到了」
連千毅剛交保「秒被刑事局載走」！　原因曝光
iPhone 14發布會現場圖外流！　新色、挖孔設計曝
iPhone 14系列倒數計時！　十大亮點、價格資訊一次看
朱立倫動怒了！　「時間到了」秒喊暫停專訪
一圖看懂「陳時中政二代團隊」　英系布局提前替陳建仁練兵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

羅東鎮長吳秋齡辦桌賄選「還送紅酒」　公所遭搜索...7公務員到案

東京著衣併購案爆內線交易　前久大董座總座4人遭起訴

公仔卡娃娃機洞口…兄弟檔「連2挖」　還換走大隻海賊王

連千毅變「假貨天王」…才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

「想拉我進殘障廁所XX」畫家情侶分手　她臉書直播揭黑歷史挨告

2車路口對撞！箱型車失控衝民宅側翻　3路人驚險躲劫...嚇壞了

店老闆欺弱女「摸1次100元」　賠錢+疾病纏身獲緩刑

快訊／持續大雨！中橫德基往梨山坍方　落石砸怪手道路中斷

男童哭著找媽媽…中和俏警花現身讓他笑了　家屬讚：像是天使

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

羅東鎮長吳秋齡辦桌賄選「還送紅酒」　公所遭搜索...7公務員到案

東京著衣併購案爆內線交易　前久大董座總座4人遭起訴

公仔卡娃娃機洞口…兄弟檔「連2挖」　還換走大隻海賊王

連千毅變「假貨天王」…才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

「想拉我進殘障廁所XX」畫家情侶分手　她臉書直播揭黑歷史挨告

2車路口對撞！箱型車失控衝民宅側翻　3路人驚險躲劫...嚇壞了

店老闆欺弱女「摸1次100元」　賠錢+疾病纏身獲緩刑

快訊／持續大雨！中橫德基往梨山坍方　落石砸怪手道路中斷

男童哭著找媽媽…中和俏警花現身讓他笑了　家屬讚：像是天使

中秋連假避開壅塞路段　潮州警製作圖資供民眾參考

「100美金賭你不會開轟！」　皇家新秀炸裂打臉Z魔神

騎車回家休息…永和孝子睡夢中遭大哥殺害分屍　最後身影曝光

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！7住戶在地下停車場溺斃　8.9萬戶停電　

佈局疫後市場！華航10月起增班3成、「機微酒2.0」自由行開賣

北市選戰「黃珊珊最可能被棄保」　王世堅：感情上聲援她

騰訊永久放棄蝦皮全部投票權並退出董事會

羅東鎮長吳秋齡辦桌賄選「還送紅酒」　公所遭搜索...7公務員到案

美元狂升、亞幣出現「競貶潮」　謝金河：新版亞洲金融風暴醞釀中

林耕仁中華大學論文也爆抄襲　他曝新事證「連謝詞都能抄」

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

永和男肢解親弟丟垃圾車　殘肢恐已燒毀

連千毅變身假貨天王！買NFT換名錶　警：全是假的

松山性侵狼2年犯案6次　媽媽哭求法官收押

黑衣人「近身恐嚇」新北議員　強討8千萬直擊

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

孝子遭分屍招魂　警巧合逮凶手

永和分屍案　兄弟姊妹：大哥不管老母

即／連千毅涉NFT洗錢！檢諭令20萬元交保

搜捕連千毅過程曝　藏神秘手機拒解鎖

更多熱門

相關新聞

連千毅娜美妻「說個笑話」首發聲！

連千毅娜美妻「說個笑話」首發聲！

直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，6日遭逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦。格外引起討論的是，他日前才和娜美妻傳出婚變，後來單方面宣稱和好，怎料他一出事，老婆突然在Instagram寫下「說個笑話」，一席話再度讓外界關注。

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

即／連千毅涉NFT洗錢！檢諭令20萬元交保

即／連千毅涉NFT洗錢！檢諭令20萬元交保

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨

關鍵字：

連千毅刑事局洗錢假貨

讀者迴響

熱門新聞

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

阿堂鹹粥沒開發票遭檢舉！老闆：很不服氣

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

他怒見「蝦皮暴利抽成」　內行曝跳槽1平台：更好用

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面