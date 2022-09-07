連千毅變「假貨天王」…才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

▲連千毅雙手上銬遭移送地檢署，7日凌晨以20萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

知名直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品，遭部分民眾提告詐欺洗錢，6日上午遭刑事局偵四大隊刑警逮捕，被依《刑法》詐欺、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦，檢方7日凌晨諭令連千毅以20萬元交保。但人才剛交保卻又被刑事局開車載走，原因是怕連千毅面對媒體運用自身影響力試圖卸責。

根據刑事局調查，包含Mini蝶女網紅等5名被害人購買多達22張，花費約61萬6千餘元購賣上述NFT，5月中卻在平台看到所購NFT遭無預警下架，且市場價格歸零。另外，連千毅多次在推銷NFT商品直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone13、機車NFT賦能福利商品，但事後被害人想兌換卻遭拒，因此憤而到刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

▲連千毅強調自己只是代言、借用肖像權。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，連千毅辯稱，自己只是借用肖像權，讓楊姓男子的NFT公司發行327張限量NFT，他僅是直播代銷，沒有涉入NFT吸金。而連千毅於直播中聲稱贈送的鑽石，都是山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構，iPhone13則是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價相當低廉，連則堅稱，他只是代言，其他都不知情。

檢方漏夜偵訊後，於7日凌晨複訊連千毅後，諭令其以20萬元交保。3名刺青男接獲消息後，凌晨1時30分左右，連忙帶著20萬元現金幫連千毅辦理交保。但守在現場的媒體還沒見到連千毅，人就被刑事局人員開車載走了。據了解，檢方為避免連千毅面對媒體時巧舌如簧，會運用自身影響力試圖卸責而影響偵辦，因此指示刑事局人員，在其交保後將連千毅直接載走，並在距離新北檢署約2個路口處，即讓連千毅下車離開。

▲3名刺青男連夜帶著現金幫連千毅交保。（圖／記者游宗樺攝）