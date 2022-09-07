「連千毅絕對賠不出來！」　律師曝3點慘況：不如直接認罪

▲連千毅才剛交保，秒被刑事局載走。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／劉維榛報導

直播主連千毅涉NFT洗錢疑雲，昨（6）日他被刑事局偵四大隊刑警逮捕，訊後移送新北地檢署偵辦，但他今日凌晨經檢方複訊後以20萬元交保，卻又被刑事局人員開車帶走。對此，「黑心律師」楊律師3點分析，「連千毅這次幾乎無解了」，不如直接認罪。

「黑心律師」楊律師在粉專表示，「從訴訟律師的角度來看，連千毅這次幾乎無解了。」楊律師接著分析3點，首先是「發行NFT涉嫌詐欺」部分，最好的處理方式就是履行當初的承諾（好像是保證買回或保證能換什麼商品之類的），然後和每一個消費者達成和解，然後就可以主張「我自始沒想騙任何人，雖然我中途未履行承諾，但這只是給付遲延，我最後仍言而有信，沒半個買方受到損害」，這樣就有可能把詐欺罪打到無罪。

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第2點「賣假貨涉嫌詐欺」部分，楊律師建議連千毅，「直接認罪（註），然後和每一個消費者達成和解並退費，爭取減刑或緩刑。」

關於直接認罪，楊律師註解強調，連千毅若想辯稱不知道是假貨，檢察官會要連千毅提出向誰批貨？成本價多少？肯定不是來自大廠或代理商，成本價肯定誇張到難以相信，「所以這招絕對沒用，不如直接認罪。」

而第3點，楊律師直言，可預見的未來，被仿冒的大廠們也會陸續提起「違反商標法之類」的刑事告訴，這也只能直接認罪，然後和每間大廠和解及賠償，爭取減刑或緩刑。

最後，楊律師拋出專業看法，「這麼多罪，這麼多被害人及大廠，這麼多損害，連千毅絕對賠不出來，所以上述辯護策略都不可行，檢察官必定起訴，法官必定重判。

▲連千毅限量NFT贈送的鑽石、手錶等物品被警方抓包都是假貨。（圖／記者黃彥傑攝）



刑事局指出，經查包含女網紅Mini蝶等5名被害人，花費61萬6千餘元購買連千毅的NFT，總計多達22張，沒想到5月中旬卻看到購買的NFT遭無預警下架，且市場價格歸零；另外，連千毅多次在推銷NFT商品的直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone 13、機車NFT賦能福利商品，但事後投資者想找連千毅經營的蘭庭精品兌換卻遭拒絕，被害人不甘損失，Mini蝶在今年5月5日挺身前往刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

刑事局偵四大隊昨日上午10時許逮捕連千毅等人，訊後依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將連千毅、楊姓NFT開發商、楊姓NFT公司負責人及徐姓客服人員等4人移送新北地檢署偵辦。不過，連千毅等人落網後均否認詐騙，連千毅認為自己僅是借用肖像權，讓楊男的NFT公司發行327張限量NFT，他只是直播代銷，沒有涉入NFT吸金；楊嫌等人則認為自己是在幫連千毅發行NFT，並無經手販售營利金額等後續問題，雙方互踢皮球。

而警方在調查過中還發現，連千毅限量NFT所贈送的鑽石其實都是中國的山寨人工鑽石，「GRA」也不是國際知名主流的珠寶鑑定機構，就連iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，賓利手錶則是來自對岸的貼牌商品，市價都很便宜。針對這部分，連千毅仍堅稱，他只是代言，其餘部分均不知情。

檢方漏夜偵訊後，於7日凌晨複訊連千毅後，諭令其以20萬元交保。3名刺青男接獲消息後，凌晨1時30分左右，連忙帶著20萬元現金幫連千毅辦理交保。但守在現場的媒體還沒見到連千毅，人就被刑事局人員開車載走了。據了解，檢方為避免連千毅面對媒體時巧舌如簧，會運用自身影響力試圖卸責而影響偵辦，因此指示刑事局人員，在其交保後將連千毅直接載走，並在距離新北檢署約2個路口處，即讓連千毅下車離開。