連千毅用假貨淘金！勾惡4句回應藏玄機　美女律師：水太深了

▲連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／左，記者黃彥傑攝／右，翻攝自勾惡臉書）



記者崔子柔／綜合報導

直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品遭提告詐欺洗錢，6日上午10時許被刑事局偵四大隊刑警逮捕，警方也查扣大量名錶、鑽戒等假貨，先前因為爆料連千毅引起爭議的YouTuber「勾起你心中的惡」（下稱勾惡）昨（6日）晚發文提及此事，美女律師李怡貞也評論「水太深」。

刑事局指出，經查包含女網紅Mini蝶等5名被害人，花費61萬6千餘元購買連千毅的NFT，總計多達22張，沒想到5月中旬卻看到購買的NFT遭無預警下架，且市場價格歸零，而連千毅推銷時說買NFT會送的GRA鑽石、賓利名錶、iPhone 13、機車NFT賦能福利商品都沒有兌換給買主。

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▲連千毅變身假貨天王。（圖／記者黃彥傑攝）



勾惡針對連千毅NFT事件，在臉書發文表示，「正義很喜歡遲到，但我們從不放棄希望，堅持到底，持續默默努力著」，並附上一張相關新聞內容截圖。

▲▼勾惡發文，李怡貞留言。（圖／翻攝自facebook）



美女律師李怡貞昨晚也在該則貼文留下4句話，「你那陣子真的辛苦了，大多數人應該也忘記那時候你面對的萬箭齊發。水真的太深了，深到千億（千毅）最後還是被抓走了」。