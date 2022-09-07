　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓李春姬獲最高榮耀！黨授予「勞力英雄」頭銜　地位超越黨高層

▲▼北韓知名女主播李春姬。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓知名女主播李春姬。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最知名的資深女主播李春姬，過去每逢成功試射長程導彈或完成重要核試驗、甚至是前國家領導人金正日病逝時，皆能在報導中看到她的身影。今年4月，李春姬才從領導人金正恩獲贈一套平壤普通江畔新完工的階梯式樓中樓住宅，沒想到近日又再度獲得「勞力英雄」的稱號，堪稱是最高待遇。

根據北韓官媒《朝中社》今（7）日報導，9日即將迎來朝鮮民主主義人民共和國創建紀念日（9月9日），因此當局決定授予朝鮮中央放送委員會委員長金基龍、責任放送員李春姬2人朝鮮民主主義人民共和國勞力英雄稱號。

報導描述李春姬的功勞，「（她）以我黨具主體性的播報理論完成堅實武裝，靠著堅強的實力與獨特的話術形象，在呼喚黨員與勞工們貫徹黨意上，有著相當大的奉獻。」

▼李春姬獲贈高級住宅，她興奮地牽著金正恩，相當滿意金正恩的「孝心」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼李春姬興奮地牽著金正恩，相當滿意金正恩的「孝心」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼李春姬一路陪同前往普通江畔住宅園區視察的金正恩，並與金正恩在屋內拍攝合照。（圖／路透社）

▲李春姬一路陪同前往普通江畔住宅園區視察的金正恩，並與金正恩在屋內拍攝合照。（圖／路透社）

根據南韓《韓聯社》，其實作為北韓國內最為資深的女主播李春姬橫跨了金日成、金正日、金正恩共3代，在這3代的時間內她登上北韓看板女主播的崇高地位，長期以來為領導人、為國家、為勞動黨喉舌，堪稱是「最高領導人的嘴」，而其實她從2008年就曾獲頒「勞力英雄」的稱號。

報導指出，能夠在生涯內連續2度獲得「勞力英雄」頭銜可以說是相當不容易，因為就算是黨內高階幹部，若沒有豎立頗具影響力的功績，一般而言是難以到達這種地位、獲得如此待遇的。

今年79歲的李春姬自從1971年擔任主播後，便獨占金氏家族3代領導人的信賴，其以激昂高亢、且具威嚴的語調代替北韓向外界傳達國家基本立場，報導金日成、金正日病逝消息時更忍住哽咽落淚的情緒而引起話題，甚至在從播報界逐漸引退後，像是今年3月北韓試射新型洲際彈道飛彈火星-17型，以及核實驗、閱兵儀式等重大場合報導，皆能看到李春姬身影。

另外，今年4月金正恩視察普通江畔剛完工的階梯式公寓時，還親自牽著李春姬的手，表示要贈送李春姬一家樓中樓住宅，兩人親密互動彷彿祖孫。

據悉，李春姬先前曾奪得金日成獎，同時橫掃「人民播音員」等北韓當局賦予的最高頭銜。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「4種牛肉組合」買一送一1999元！牛排、燒烤片通通有

ET快訊
超過1萬人重複感染　羅一鈞：其中31人死亡
謝盈萱角逐視后「自己打自己」　雙料入圍網喊：太猛了！
曹瑞傑中38刀坐起又倒下　用盡力氣喊：先救學長凃明誠
快訊／《華燈》楊謹華、林心如雙女主入圍　謝盈萱罕見一次入圍2
快訊／吳朋奉過世2年　入圍第57屆金鐘獎
快訊／ 臉書向柬國內政部長求救　台警外交部聯手再救16人
快訊／雨區擴大！　12縣市「大雨特報」
快訊／《全明星》入圍金鐘57兩大獎！　Lulu雙入圍
殺警、奪槍、偷機車、劫超商　林信吾7大罪狀遭起訴
快訊／新北增9011例最多　10縣市病例破千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

北韓李春姬獲最高榮耀！黨授予「勞力英雄」頭銜　地位超越黨高層

越南KTV深夜惡火12死！火舌「吞噬2層樓」濃煙狂竄　多人跳樓逃生

夢幻工作！38歲男「出租陪伴」什麼都不做　爽領時薪2000元

馬斯克擔心「第三次世界大戰快爆發」　不買推特真正原因曝光

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

北韓李春姬獲最高榮耀！黨授予「勞力英雄」頭銜　地位超越黨高層

越南KTV深夜惡火12死！火舌「吞噬2層樓」濃煙狂竄　多人跳樓逃生

夢幻工作！38歲男「出租陪伴」什麼都不做　爽領時薪2000元

馬斯克擔心「第三次世界大戰快爆發」　不買推特真正原因曝光

1個月內2次！美7日將再試射洲際彈道飛彈　五角大廈：已通知俄羅斯

老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

遊樂園排隊女被128m高掉落物爆頭　世界第二高雲霄飛車永久關閉

38歲日男靠「無所事事」養家　什麼都不做！到場1次現賺2100元

悚！波蘭出土「女吸血鬼」遺骸　「鐮刀抵著喉嚨」防她死而復生

買便宜老房還是租屋？　過來人見「2驚悚狀況」喊：千萬別碰

曝公益動保黑暗面「拒絕無數合作案」　邵庭：水很深

日圓變便宜了！台銀換匯價至0.2179　台幣10萬換鈔月省逾5800元

美空軍將領：若北京攻台　將成「史上最困難軍事行動之一」

台灣有望引進的「入門款休旅」！Jeep全新車預告9月發表

「畢業要出來選舉嗎」？長輩知道他讀政大後反應...網全笑翻

中秋連假衝了！「第2人10元」暢玩樂園　加碼免費看千萬水舞燈光秀

柯建銘點名國民黨「這三人」　開嗆：當初打林智堅現在跑哪了？

扭蛋抽大獎！卡娜赫拉快閃台中萌翻天　打卡巨型粉紅兔、逛和菓堂

一開Google地圖！他震驚「比抓姦神器變態」　網傻眼：怪自己

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

「烏克蘭正妹」色誘釣到俄軍　送炸彈大禮

日圓跌破24年新低再下探！　投行下修「最慘價位」

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

波蘭出土女吸血鬼遺骸　「鐮刀抵喉」防死而復生

烏克蘭阿公太威　一把步槍擊落俄戰機

吹風機爆炸噴火球！　理髮店陷火海影片曝

比平常更持久！男友「親熱1細節」被抓包偷吃

特拉斯譯名太離譜！台媒被陸統一了？

軒嵐諾造成南韓10死2失蹤！

女被迫看16人絞死畫面　嚇死屍體仍被上吊

廣播移車致7住戶溺斃　他喊冤：又不是蠢蛋

女師晨跑「遭強擄上車」失蹤　最後身影曝

17歲男鐵軌旁拍唯美片　下秒遭火車撞飛影片曝

更多熱門

相關新聞

美情報曝「俄採購北韓武器」　俄羅斯否認

美情報曝「俄採購北韓武器」　俄羅斯否認

美國情報官員在當地6日透露，在國際聯合對俄實施出口管制與制裁後，孤立無援的俄軍面臨嚴重的武器供應短缺，導致俄羅斯不得不向「與世隔絕的北韓」購買火箭彈和砲彈，然而俄羅斯卻否認了相關消息。

美核動力航母雷根號月底停靠釜山

美核動力航母雷根號月底停靠釜山

北韓若進行第7次核試　美日韓將強硬回應

北韓若進行第7次核試　美日韓將強硬回應

北韓又快餓死？金正恩派人尋求外援米糧

北韓又快餓死？金正恩派人尋求外援米糧

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭悲喊慈愛如父

心疼金正恩確診發燒！居民痛哭悲喊慈愛如父

關鍵字：

北韓朝鮮李春姬勞力英雄

讀者迴響

熱門新聞

失蹤3天！億萬富翁孫女遺體找到了

Melody健檢突被告知「可能有鼻咽癌」！

梅花最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

轟楊丞琳風向變了！鳳梨衰挨罵

楊丞琳稱家境差…被挖「3歲學芭蕾11年+戴牙套2年」！

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

「連千毅絕對賠不出來！」律師：不如直接認罪

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

凃明誠遭割喉無法言語　討水悲鳴全錄下

連千毅才剛交保秒被刑事局載走！背後原因曝光

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

「夜晚想很多星座」Top 3 ！

更多

最夯影音

更多
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面