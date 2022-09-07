北韓李春姬獲最高榮耀！黨授予「勞力英雄」頭銜　地位超越黨高層

▲北韓知名女主播李春姬。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最知名的資深女主播李春姬，過去每逢成功試射長程導彈或完成重要核試驗、甚至是前國家領導人金正日病逝時，皆能在報導中看到她的身影。今年4月，李春姬才從領導人金正恩獲贈一套平壤普通江畔新完工的階梯式樓中樓住宅，沒想到近日又再度獲得「勞力英雄」的稱號，堪稱是最高待遇。

根據北韓官媒《朝中社》今（7）日報導，9日即將迎來朝鮮民主主義人民共和國創建紀念日（9月9日），因此當局決定授予朝鮮中央放送委員會委員長金基龍、責任放送員李春姬2人朝鮮民主主義人民共和國勞力英雄稱號。

報導描述李春姬的功勞，「（她）以我黨具主體性的播報理論完成堅實武裝，靠著堅強的實力與獨特的話術形象，在呼喚黨員與勞工們貫徹黨意上，有著相當大的奉獻。」

▼李春姬獲贈高級住宅，她興奮地牽著金正恩，相當滿意金正恩的「孝心」。（圖／達志影像／美聯社）



▲李春姬一路陪同前往普通江畔住宅園區視察的金正恩，並與金正恩在屋內拍攝合照。（圖／路透社）

根據南韓《韓聯社》，其實作為北韓國內最為資深的女主播李春姬橫跨了金日成、金正日、金正恩共3代，在這3代的時間內她登上北韓看板女主播的崇高地位，長期以來為領導人、為國家、為勞動黨喉舌，堪稱是「最高領導人的嘴」，而其實她從2008年就曾獲頒「勞力英雄」的稱號。

報導指出，能夠在生涯內連續2度獲得「勞力英雄」頭銜可以說是相當不容易，因為就算是黨內高階幹部，若沒有豎立頗具影響力的功績，一般而言是難以到達這種地位、獲得如此待遇的。

今年79歲的李春姬自從1971年擔任主播後，便獨占金氏家族3代領導人的信賴，其以激昂高亢、且具威嚴的語調代替北韓向外界傳達國家基本立場，報導金日成、金正日病逝消息時更忍住哽咽落淚的情緒而引起話題，甚至在從播報界逐漸引退後，像是今年3月北韓試射新型洲際彈道飛彈火星-17型，以及核實驗、閱兵儀式等重大場合報導，皆能看到李春姬身影。

另外，今年4月金正恩視察普通江畔剛完工的階梯式公寓時，還親自牽著李春姬的手，表示要贈送李春姬一家樓中樓住宅，兩人親密互動彷彿祖孫。

據悉，李春姬先前曾奪得金日成獎，同時橫掃「人民播音員」等北韓當局賦予的最高頭銜。

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