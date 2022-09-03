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美核動力航母雷根號月底停靠釜山　遏阻北韓核武威脅

▲▼美國海軍核動力航空母艦隆納•雷根號。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍核動力航空母艦隆納•雷根號。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）頻繁試射導彈、核武威脅增強，為了盡一切力量遏阻北韓進行第7次核試驗，美國尼米茲核動力航空母艦9號艦「隆納•雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）傳出將於9月底停靠南韓釜山港，與南韓海軍進行聯合訓練，是睽違5年再度有美國航空母艦停靠南韓。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓政府消息人士昨（2）日指出，美國可以搭載核武的核動力航空母艦隆納•雷根號將會於9月底停靠釜山港，屆時將會停留南韓長達一週的時間，不僅將與南韓海軍展開聯合軍事訓練，更將安排與當地進行交流活動。

距離上一次美國航空母艦停靠南韓，已經是5年前的事情。2017年3月，當時北韓正在進行第6次核試驗，因此美國海軍派遣航母，與南韓軍隊進行高規格的聯合訓練。因此，此次美軍航母睽違5年再度停靠南韓，被視為是應對北韓所加諸的核武威脅。

據悉，先前美國總統拜登5月訪韓時，曾與南韓總統尹錫悅取得協商，決定將針對如何遏阻北韓軍武威脅擬定有效對策。

另外，隆納•雷根號的母港為日本的橫須賀港，今年8月初美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，曾針對來自中國的軍事威脅，前往台灣鄰近海域展開活動。

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