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ET專訪／盼嘉惠通勤族！　黃希賢率先提出「1280基隆通」

▲無黨籍,基隆市長,參選人,黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

▲無黨籍基隆市長參選人黃希賢。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆專訪

基隆市人口外流嚴重，每日約有11萬名通勤族到雙北等其他縣市，開銷是一筆大負擔。無黨籍基隆市長參選人黃希賢率先提出「1280基隆通」的月票政見，針對基隆往返雙北的國道客運、台鐵族謀福利，基本可讓「基隆–台北車站」通勤的台鐵族1個月最少可省274元、國道客運族省1114元，基市府1年僅負擔1.7億元。

無黨籍基隆參選人黃希賢接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，這項政見是他2月23日在基隆捷運被拍板時，首先在臉書及新聞稿提出，5月30日正式列為政見，也發布臉書及新聞稿，隨即才有其他陣營的參選人跟進。

黃希賢強調，但現在許多檯面上的人，對於「基隆納入雙北1280月票、首都通」的政策根本毫無頭緒，他必須點破基隆人、任何台灣人現在就可以購買雙北1280月票，且現在的基隆尚未有捷運，市轄內的公車票已相當便宜，而基隆連結雙北的市公車並不多，基隆人需要的就是往返雙北的台鐵、國道客運月票優惠。

▲造福通勤族！黃希賢率先提出「1280基隆通」。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲基隆市長參選人黃希賢率先提出「1280基隆通」的月票政見。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

黃希賢說，他提出的「基隆版1280」已精算過，每名基隆通勤族1個月付1280月票，可享有通往台北的台鐵、國道客運的搭乘，「若要將1280基隆通，再結合現有的雙北吃到飽，負擔不堪設想」，這是所有參選人必須去思考並計算過，現在的財政狀況並不符合，但未來財政允許下，當然也不排除接軌。

「符合財政紀律的情況下去精算，這是參選人提出政見首要考量，大撒幣、畫大餅已不符合人民期待！」黃希賢估算，基隆市每日通勤族約11萬人，其中22％搭火車，占比最多的33％搭乘客運，其餘則是開車族與基隆市境內通勤，因此火車通勤族約2萬4200人、客運通勤族約3萬6300人。

黃希賢說，他推出的「1280基隆通」，是針對火車、國道客運共約6萬500名通勤族試算，並根據基隆–台北車站「自強號」單程的電子票證價37元、國道客運則也以國光客運基隆–台北車站單程票價57元計算，1個月工作日21天、單日來回去算，可幫台鐵族1個月至少省274元、國道客運族省1114元。

▲造福通勤族！黃希賢率先提出「1280基隆通」。（圖／黃希賢辦公室提供）

▲黃希賢推出「1280基隆通」是針對火車、國道客運共約6萬500名通勤族試算。

黃希賢算出，若推「1280基隆通」，政府1年約需負擔5億6482萬8000元，但因台鐵、國道客運涉及中央部會，他主張基隆市政府自籌30％1億6944萬8400元、中央交通部補助70％3億9537萬9600元，因此市府每年撥1.7億元即可讓通勤族享有月票優惠。

「當然產業、就業、經濟仍是首要改善任務！」黃希賢嘆，基隆通勤族多，人口即將跌破36萬，都往雙北以外縣市跑，顯示產業、就業、經濟環境條件不足，因此他的主要軸心政策，發展觀光、產業、創生，成立勞動處、招商引資、每年辦大型就業博覽會等，並以經營「大基隆公司」的方式為理念，從「產、銷、人、發、財」的層面，讓基隆年輕人願意根留在地。

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