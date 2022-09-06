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英國女王「正式任命」特拉斯就任首相　打破傳統在蘇格蘭就職

▲▼伊莉莎白女王正式任命特拉斯（Liz Truss）為首相，這也是女王在位70年，首度首度在蘇格蘭境內莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命首相。（圖／路透）

▲伊莉莎白女王正式任命特拉斯（Liz Truss）為首相，這也是女王在位70年，首度首度在蘇格蘭境內莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命首相。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

當選英國保守黨黨魁的特拉斯（Liz Truss），在當地時間6日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）覲見伊麗莎白女王，並且完成了就職儀式，正式被就任首相職務。這也是女王首度不是在白金漢宮或溫莎堡任命首相，而是在蘇格蘭完成任命儀式。

▲▼伊莉莎白女王正式任命特拉斯（Liz Truss）為首相，這也是女王在位70年，首度首度在蘇格蘭境內莫勒爾堡（Balmoral Castle）任命首相。（圖／路透）

▲因為女王行動方面已經遇到問題，所以才將儀式移到蘇格蘭進行。（圖／路透）

根據英國媒體報導，伊麗莎白女王女王在位70年來，首度在蘇格蘭境內的莫勒爾堡任命首相，而非位於倫敦的白金漢宮，主要考量女王的出行方面已經遇到了問題，迫使宮廷官員不得不做出這個決定，將儀式移到蘇格蘭進行。

特拉斯接手的是一個處於危機中的經濟體，通貨膨脹率高達到兩位數，能源成本飆升，英格蘭銀行警告稱，到今年年底將出現長期衰退。整個經濟領域的工人已經開始罷工。

▲▼ 英國首相特拉斯（Liz Truss）。（圖／路透）

▲特拉斯上任之後，首要面對的就是國民生活成本的問題。（圖／路透）

特拉斯計劃透過減稅重振經濟增長，同時還可能為能源提供約 1,000 億英鎊（約新台幣3.5兆）的補助，但這令金融市場感到不安，促使投資人在最近幾周拋售英鎊和政府債券。

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