再度跟騷前女友...還拿菜刀追砍情敵！恐怖情人二度被羈押

▲埔里男子一再跟蹤騷擾前女友，警二度羈押恐怖情人。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣埔里鎮陳姓男子曾在6月初因違反家庭暴力防治法、跟蹤騷擾防制法等案，成為全縣首件聲請羈押獲准案例，但不久獲釋，不料9月5日上午陳嫌追蹤尾隨前陳姓女友，見陳女與男性友人同行醋意大發，竟持菜刀當街追砍，警方獲報到場逮捕，再次向南投地方法院聲請羈押獲淮，成為全縣違反跟蹤騷擾法二度遭羈押之首例。

埔里警分局5日上午9時許接獲陳姓女子報案，指樹人路上有男子持菜刀追砍她的友人，警方趕到現場發現，陳男與報案人陳女為前男女朋友，但陳女已持有法院裁定陳男不得對其騷擾之保護令，警方當場將陳男依違反保護令現行犯逮捕，並扣押犯案器械，現場無人受傷。

警方偵辦時發現，陳男曾因違反家暴法、跟騷法等案，成為全縣首件聲請羈押獲准案例，但該案經檢察官提起公訴後，陳嫌便獲釋，詎料陳嫌再度追蹤尾隨前女友，而且還持菜刀當街追砍，警方認為陳嫌有反覆實行犯罪之虞，建請檢察官依家庭暴力防治法第30-1條及跟蹤騷擾防制法第21條規定，再次向南投地方法院聲請羈押或實施羈押替代處分，聲押獲淮，成為全縣違反跟蹤騷擾法二度遭羈押之首例。

埔里警分局強調，以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人、特定人之配偶、直系血親、同居親屬或與特定人社會生活關係密切之人，反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關之8項行為，如監視跟蹤、盯梢守候、警告威脅、通訊、網際干擾、追求行為、寄送物品、妨害名譽和濫用個資，使之心生畏怖，足以影響其日常生活或社會活動，即為跟蹤騷擾防制法所稱之跟蹤騷擾行爲。

行為者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金；攜帶凶器或其他危險物品犯之者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。經法官訊問後，如認犯罪嫌疑重大，有事實足認為有反覆實行之虞，而有羈押之必要者，得羈押之。

埔里分局長胡淑淨呼籲，民眾如遇到跟蹤騷擾事件，請冷靜應對，尋求周邊人員協助，避免與行為人正面接觸或衝突，記得將相關騷擾訊息內容截圖、蒐集保留錄影（音）檔案或其他證據資料，馬上撥打110或就近向所在地的派出所報案。