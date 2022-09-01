直播抽中iPhone 13「驚覺是模型」　店家裝可愛笑回：價格也是26K

▲女子參加直播活動抽中iPhone 13，沒想到幾分鐘後被告知手機只是模型。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

直播帶貨競爭激烈，讓不少直播主祭出奇招搶客，卻也衍生出許多糾紛。中國大陸湖南一名女子日前參加直播活動時抽中要價人民幣5,899元（約台幣26,152元）的iPhone13手機，怎知店家之後竟告訴她「手機是模型」，還辯稱「我們的模型就是這麼貴」，讓女子傻眼。

據《搜狐新聞》報導，當事人日前無意間點入「恭璽茶葉」的直播，原本想退出的她在看到「再2分鐘就要開福袋」訊息後，決定留下並參加活動，之後果真幸運中獎，抽中價格標示為26,152元的iPhone 13手機，讓女子驚喜意外又開心，但店家幾分鐘後的操作，卻讓女子的心情跌落谷底。

店家在中獎訊息中重新翻譯了驚喜，表示「您在直播平台抽中apple蘋果iPhone 13 2022年新款6.1吋蘋果手機（模型）」，嚇得女子趕緊回到直播間詢問獎品是不是真的蘋果手機，卻立刻被店家封鎖。

女子表示，不只直播頁面沒顯示模型2字，主播也沒說明獎品是手機模型，只有點開購物車或中獎後才能看到模型2字，質疑店家搞文字遊戲，故意在模型2字前塞大量贅字，讓人無法馬上察覺是模型。

對此，店家客服雖辯稱「我們的模型就是這麼貴阿」，並願意幫忙申請人民幣500元（約台幣2,217元）的補償，但女子拒絕接受並向相關單位舉報。沒想到，店家在發現遭人檢舉後，竟更改店名並設為私密帳號，且公司電話已無法接通，讓人傻眼又無言。

延伸閱讀

▸ 好心幫載小孩上學…鄰居竟視理所當然 他坦白卻釀「1結局」苦嘆：很困擾

▸ 寵物火化師自爆收到活貓 遭公司下令「送回醫院補安樂死」：飼主不會知情

▸ 疑不滿《這！不是新聞》節目時段遭砍 陳斐娟氣到清空物品離開電視台