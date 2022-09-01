　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

直播抽中iPhone 13「驚覺是模型」　店家裝可愛笑回：價格也是26K

女子參加直播活動抽中iPhone 13，沒想到幾分鐘後被告知手機只是模型。（圖／翻攝自微博）

▲女子參加直播活動抽中iPhone 13，沒想到幾分鐘後被告知手機只是模型。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

直播帶貨競爭激烈，讓不少直播主祭出奇招搶客，卻也衍生出許多糾紛。中國大陸湖南一名女子日前參加直播活動時抽中要價人民幣5,899元（約台幣26,152元）的iPhone13手機，怎知店家之後竟告訴她「手機是模型」，還辯稱「我們的模型就是這麼貴」，讓女子傻眼。

據《搜狐新聞》報導，當事人日前無意間點入「恭璽茶葉」的直播，原本想退出的她在看到「再2分鐘就要開福袋」訊息後，決定留下並參加活動，之後果真幸運中獎，抽中價格標示為26,152元的iPhone 13手機，讓女子驚喜意外又開心，但店家幾分鐘後的操作，卻讓女子的心情跌落谷底。

（圖／翻攝自微博）

店家在中獎訊息中重新翻譯了驚喜，表示「您在直播平台抽中apple蘋果iPhone 13 2022年新款6.1吋蘋果手機（模型）」，嚇得女子趕緊回到直播間詢問獎品是不是真的蘋果手機，卻立刻被店家封鎖。

女子表示，不只直播頁面沒顯示模型2字，主播也沒說明獎品是手機模型，只有點開購物車或中獎後才能看到模型2字，質疑店家搞文字遊戲，故意在模型2字前塞大量贅字，讓人無法馬上察覺是模型。

對此，店家客服雖辯稱「我們的模型就是這麼貴阿」，並願意幫忙申請人民幣500元（約台幣2,217元）的補償，但女子拒絕接受並向相關單位舉報。沒想到，店家在發現遭人檢舉後，竟更改店名並設為私密帳號，且公司電話已無法接通，讓人傻眼又無言。

延伸閱讀
好心幫載小孩上學…鄰居竟視理所當然　他坦白卻釀「1結局」苦嘆：很困擾
寵物火化師自爆收到活貓　遭公司下令「送回醫院補安樂死」：飼主不會知情
疑不滿《這！不是新聞》節目時段遭砍　陳斐娟氣到清空物品離開電視台

 

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
林襄進軍日本恐毀了！　日網紅揭「身體特徵」踩雷：印象很差
爆乳正妹參戰嘉市議員！姓名「16字」支持性專區　真實身分曝
男女「性慾最強時間點」出爐　研究：60%↑人無法同時想愛愛
軒嵐諾巨大暴風觸陸「恐發陸警」近停班課標準　1圖看風雨時程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

直播抽中iPhone 13「驚覺是模型」　店家裝可愛笑回：價格也是26K

快訊／陸無人機首次遭擊落！　國台辦：民進黨藉機炒作極其荒唐可笑

不敢放生！他捕獲「尖嘴怪魚」養15年　竟是十大凶猛淡水魚

美禁AMD、NVIDIA晶片銷中國！　陸外交部批：典型的科技霸權主義

丈夫滑手機看到「老婆影片」：還在自家臥室！報案揪出男同事氣炸

陸男練成「輕功水上漂」拍影片求關注　警上門要求「特殊技能」備案

10歲男童身高僅110公分！醫一檢查驚吐：被「這睡覺習慣」害慘

爬山太累！男童竟抱頭「滾下山」路人看呆　母：願滾就滾

他吹哨「成都將封城」被逮捕！1天後成真網炸鍋…全城怕餓狂搶菜

小屁妹挑釁金龍魚！拿枕頭狂遮視線　牠「怒衝破頂蓋」重摔地面

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

強颱軒嵐諾周六距台最近　吞掉熱低壓第二次增強！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

25歲女雙連站凌晨滋事 警護送反中刀她自殘亡

直播抽中iPhone 13「驚覺是模型」　店家裝可愛笑回：價格也是26K

快訊／陸無人機首次遭擊落！　國台辦：民進黨藉機炒作極其荒唐可笑

不敢放生！他捕獲「尖嘴怪魚」養15年　竟是十大凶猛淡水魚

美禁AMD、NVIDIA晶片銷中國！　陸外交部批：典型的科技霸權主義

丈夫滑手機看到「老婆影片」：還在自家臥室！報案揪出男同事氣炸

陸男練成「輕功水上漂」拍影片求關注　警上門要求「特殊技能」備案

10歲男童身高僅110公分！醫一檢查驚吐：被「這睡覺習慣」害慘

爬山太累！男童竟抱頭「滾下山」路人看呆　母：願滾就滾

他吹哨「成都將封城」被逮捕！1天後成真網炸鍋…全城怕餓狂搶菜

小屁妹挑釁金龍魚！拿枕頭狂遮視線　牠「怒衝破頂蓋」重摔地面

54歲英主持人自爆做「超級陰道」手術！　羞曝：緊到走路有吱吱聲

米砂YouTube頻道回來了！　「救回95萬訂閱」樂喊：又可以開車了

粉絲淚送聖地虎之穴落幕…老對手祝賀詩藏頭暗諷　台灣海外店回擊

波蘭翻二戰舊帳　要求德國「賠償39.5兆」損失

肌力與心理不可分　運動證實可改善憂鬱

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

大陸熱門新聞

他釣起尖嘴怪魚　竟是「水底殺手」

丈夫滑手機看到老婆影片！報案揪出男同事氣炸

陸無人機首次遭擊落！　國台辦回應

抽中iPhone 13「驚覺是模型」　幸運妹傻眼

小夫妻投資買新房準備轉賣 開門傻眼：住8個人，冷氣都裝好了

陸「免疫細胞殺腫瘤」療法登《自然》期刊 臨床87.5％患者完全緩解

屁妹拿枕頭挑釁金龍魚！牠怒衝破頂蓋重摔地面

陸男練成「輕功水上漂」拍影片求關注 警上門要求「特殊技能」備案

10歲男童身高僅110公分！醫：被這睡覺習慣害慘

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

成都下令今18時起全體人居家！一天新增157例

陸無人機海邊拍宣傳片　漁民隨手丟泥巴球精準擊落

爬山太累！男童竟抱頭「滾下山」

他吹哨成都將封城被逮捕！全城怕餓狂搶菜

更多熱門

相關新聞

烏龜吃青椒突「崩潰抬頭大叫」　厭惡表情太生動

烏龜吃青椒突「崩潰抬頭大叫」　厭惡表情太生動

日本道路驛站紀寶町海龜公園近日上傳一隻烏龜吃青椒影片，只見喜歡吃蔬菜的烏龜一口咬下青椒後，竟突然仰天張大嘴，還露出一臉厭惡的表情，誇張反應讓不少網友看了很有感，紛紛大讚可愛。

確診驚覺全家保防疫險！婆婆卻獨漏媳婦

確診驚覺全家保防疫險！婆婆卻獨漏媳婦

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

光陽S7電動機車「下殺55500元」

光陽S7電動機車「下殺55500元」

30歲狂被催婚！她無奈遭媽情勒：想到妳就流淚

30歲狂被催婚！她無奈遭媽情勒：想到妳就流淚

關鍵字：

周刊王直播抽獎iPhone 13

讀者迴響

熱門新聞

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

一週大便2次！27歲女「最愛3類食物」　醫驚：長息肉了

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

擁34cm世界最大鵰！他曝性生活「屌打」女伴

花猴斷開16年婚姻！　她見聲明秒懂原因

吳夢夢：私底下性愛比演出舒服

人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

搬行李頭髮卡到輸送帶　女被撕頭皮慘死

更多

最夯影音

更多
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面