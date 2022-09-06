陳其邁訪大林蒲！沿海6里長肯定解決遷村問題　全力支持他連任

▲陳其邁訪大林蒲，在里長陪同下，前往週邊社區向民眾問候。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁持續勤訪基層，今（6）日專程前往大林蒲鳳林宮，由大林蒲沿海六里里長包括張宇讚、黃文裕、李月雲、許再生、洪富賢、陳信雄以及廟方張永城主委陪同參香。與會里長大讚陳其邁多次來到大林蒲傾聽民意，用誠意化解民眾疑慮，解決遷村問題。市長重視大林蒲，居民都有感，因此六位里長全力支持連任，希望市長連任後，能替居民爭取更好遷村權益。

▲▼陳其邁訪大林蒲！沿海6里長肯定解決遷村問題，全力挺他連任。（圖／記者賴文萱翻攝）

小港區里長主席張宇讚表示，針對大林蒲民眾關心的遷村問題，高雄市政府已召開三次地方說明會，每場陳其邁市長都親自主持，居民對於遷村的期待市府團隊都有聽進去，市長也有承諾鄉親未來將持續就遷村計畫蒐整各方意見、再精進方案與中央磋商，協助地方爭取到最優惠條件，讓大家都滿意，以歡喜的心情換新厝。



張宇讚提到，市長多次走訪大林蒲沿海六里深受地方肯定。市府團隊積極回應民意，正視大林蒲遷村議題並顧及在地民眾權益，稱讚陳其邁是勇於任事的地方大家長，他全力支持市長連任。

▲▼陳其邁訪大林蒲，在里長陪同下，前往週邊社區向民眾問候。（圖／記者賴文萱翻攝）

關心大林蒲遷村不遺餘力的洪富賢，也肯定陳其邁市長對大林蒲的重視，是解決問題的市長。他認為遷村是地方的大事，希望市長繼續傾聽地方意見。

遷村議題對沿海六里鄉親來說是首要關心的事，因此，今天大林蒲的里長們站出來表態力挺陳其邁，希望未來市長能繼續為遷村計畫來努力，為大林蒲鄉親爭取最大福祉。