榮譽觀護人協進會幹部研習　基隆地檢署宣導「百工百業齊反賄」

▲基隆市榮譽觀護人協進會幹部研習。（圖／基隆地檢署提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市榮譽觀護人協進會於8月31日、9月1日，辦理今年度中華民國榮譽觀護人協進會聯合會全國幹部研習，並向出席人員宣導「檢舉賄選五步口訣「一接（接近買票者）、二保（保存證據）、三打（打檢舉專線）、四訴（起訴就可領檢舉獎金）、五搞定（判決判定後獎金全給）」，檢舉賄選獎金最高1000萬元。

法務部長蔡清祥致詞時表示，向在場全體夥伴致上最深的謝意，感謝各地分會代表遠道而來，且多年來盡心盡力投入弱勢關懷，用心陪伴更生個案，成為司法保護最忠實的夥伴。

▲法務部長蔡清祥向在場全體夥伴致上最深的謝意。

基隆地檢署余麗貞檢察長表示，本署榮譽觀護人竭盡心力投入社區處遇工作不遺餘力，此次基隆市榮譽觀護人協進會更擔負重責大任，承辦全國榮譽觀護人幹部聯合訓練，感謝來自各地的榮觀蒞臨交流，分享彼此推動司法保護工作的經驗與心得。

基隆地檢署主任檢察官陳怡龍特別在此百工百業齊聚的活動中，為年底九合一選舉進行反賄選的宣導，檢舉賄選獎金最高1000萬元，大家可牢記檢舉賄選五步口訣「一接（接近買票者）、二保（保存證據）、三打（打檢舉專線）、四訴（起訴就可領檢舉獎金）、五搞定（判決判定後獎金全給）」。

▲基隆地檢署主任檢察官陳怡龍透過有獎徵答、意見交流和與會人員互動熱絡。

陳怡龍表示，若民眾發現賄選，可撥打檢舉賄選專線：0800-024-099＃4踴躍檢舉，或掃基隆地檢署檢舉賄選專區 Line QR Code直接檢舉，檢警調會立即著手偵辦，並且會採取嚴格的保密措施，來保障檢舉人的安全。陳主任檢察官透過有獎徵答、意見交流和與會人員互動熱絡，藉此讓來自百工百業的榮觀建立正確法律觀念，影響更多民眾選賢與能、勇於檢舉賄選。

會中邀請法務部蔡清祥部長、保護司林嚞慧司長、陳佳秀副司長、基隆地檢署余麗貞檢察長、陳怡龍主任檢察官及簡惠霠主任觀護人蒞臨指導。陳主任檢察官透過有獎徵答、意見交流和與會人員互動熱絡，藉此讓來自百工百業的榮觀建立正確法律觀念，影響更多民眾選賢與能、勇於檢舉賄選。

▲榮譽觀護人們走出戶外，前往「潮境智能館」進行環境教育參訪。

研習課程同時邀請法務部保護司林嚞慧司長講授「施用毒品者再犯防止推進計畫」，司長旁徵博引了國內外對毒品犯罪防治的眾多研究數據，說明再犯防止的核心措施，包含持續就業、穩定居住、家庭社區支持、提供戒癮治療，以及司法社會福利的合作等，需要公私全方位協力，共同努力預防再犯。

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