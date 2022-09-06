16歲青少女染疫「住院7天亡」　因蜂窩性組織炎送醫死因曝光

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增21例死亡，當中年紀最小是僅16歲的少女，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，沒有接種疫苗，8/22快篩陽性確診，8/27因為背部有蜂窩性組織炎到急診住院，檢查同時發現肺炎，經過治療仍病況惡化，9/2死亡，死因是肺炎和新冠病毒感染。

指揮中心今(6)日公布國內新增36393例本土個案，另增314例境外移入，確診個案中新增21例死亡。今日也新增通報49例中重症，當中33例中症，16例重症。

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指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月4日至9月3日，死亡日期介於8月25日至9月3日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案最年輕為16歲少女，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，居住在機構內，沒有接種疫苗。8/22在機構快篩陽性確診，於機構內居家照護，後來在8/27因為發現背部有傷口且出現蜂窩性組織炎到急診住院，檢查同時發現肺炎，經過治療仍病況惡化，不幸於9/2死亡，死因是肺炎和新冠病毒感染。

累積青少年重症累積14例，死亡5例。重症當中有8例肺炎，這些個案都有慢性病時，大多是慢性神經系統疾病，另外有3有例MIS-C、2例共病、1例心肌炎。

▲今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）