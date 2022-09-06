莊人祥證實：次世代疫苗「開放打第五劑」！2階段對象人數曝光

▲ACIP疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布，莫德納次世代疫苗規劃「二階段接種」，包含第一階段的65歲以上長者等重症風險族群與第二階段的醫事人員、機場港埠人員等暴露風險族群。指揮中心發言人莊人祥今（6）日證實，本次莫德納次世代疫苗使用於追加劑，也會開放用於「第5劑接種」，只要完成4劑接種且滿3個月間隔就可以打。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨（6）日會議結論指出，因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4/BA.5變異株之疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險。為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，故對於今(2022)年9月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用：

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(一)第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

(二)第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

莊人祥表示，這兩族群到本月底估計有678萬人符合資格，分別是第一階段283萬人，第二階段395萬人，除了尚未第三劑（追加劑）、第四劑（第二追加劑）的對象外，也包含接種滿四劑可以打第五劑（第三追加劑）的對象。

至於次世代疫苗到月底至少會有200萬劑抵台，莊人祥昨也表示，不排除會有更多疫苗到貨，接種會以第一階段為優先，並將視疫苗接種的踴躍情形開放第二階段接種。

▲ACIP疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）



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