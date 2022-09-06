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3F以上都沒人逛！他曝光華商場沒落了　網揭「人潮被吸走」3原因

▲▼光華商場。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市消費電子產品零售店集中的光華商場，人潮似乎不如以往。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

說到買3C產品或零件，許多北部人會秒想到「光華商場」，但有一名網友表示，自己近期到光華商場逛了一圈後，發現人潮變得很少，3樓以上甚至都沒人逛，好奇「為何光華市場會沒落」？有網友點出3大關鍵因素。

一名網友在PTT以「光華商場為什麼沒落了？」為題發文，表示自己中午時段去逛光華商場，從一樓逛到五樓，發現除了一、二樓稍微有人以外，「三樓以上都沒有人在逛」。且與兩年前相比，沒有營業的店家越來越多，「只剩原價屋有人氣」，讓他好奇「為什麼光華商場會沒落呢？電蝦版不是每天都有組裝電腦的文章嗎？」

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貼文引起許多網友回覆，網友點出三大關鍵因素，第一個是鄰近的三創吸走人潮，「去隔壁三創啊」、「三創也分走一些人流」、「隔壁新光華蒸蒸日上~」、「三創或網購」、「三創比較讚，男人的百貨公司」、「都去隔壁三創逛街了 誰還要去光華那個每次去店員就一直拉客的地方」、「年輕人大部分都跑去三創了」。

▲▼信用卡,回饋,刷卡金.網購,外送,串流。（圖／unsplash）

▲許多人認為，在網上就能方便選購也是一大原因。（圖／unsplash）

第二是網路購物發達，「網路上訂一訂就好了 你去現場轉一圈問一個下只便宜一百」、「客群現在都跑去網路了，然後有錢人都買蘋果」、「蝦皮太好買，用優惠券都比光華便宜了」、「被電商擊潰」、「 坑阿，網路價格透明多了」、「現在網路上查一查下單就好，不用跑現場挑」。

第三是時代在變也是一大原因，「又沒便宜很多，現代人時間就是金錢」、「現在大學生都蘋果全家桶，然後玩騰訊手遊，誰還會組電腦玩遊戲？」、「 學生客消失了~以前最愛繞一圈，浪費時間省50~100塊」、「很少人在組電腦了,手機取代大部份的功能」、「原價屋訂就好，何必人去？電子時代了」。

 

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