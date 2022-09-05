阿堂鹹粥被洗1星！他批鼎泰豐炒飯怎沒人喊貴　網酸：環境差太多

▲阿堂鹹粥一碗魚肚粥價格260元。（圖／Viviyu小世界提供）

記者鄭文晴／綜合報導

台南美食「阿堂鹹粥」近日再漲價，一碗魚肚粥價格260元，比去年貴了3成，引發民眾不滿。一名網友趁熱發文表示，鼎泰豐的蝦仁蛋炒飯從240元漲到250元，怎麼沒人出來喊貴，「虱目魚鹹粥的CP都感覺比較高誒」。網友一面倒指出，服務、環境和地點根本不能比！

一名網友在PTT以「鼎泰豐蝦仁炒飯250怎麼沒人喊貴」為題發文，表示鼎泰豐的蝦仁蛋炒飯，本體就只有蝦仁跟飯，加一點青蔥跟蛋還有調味料，一兩人份量240元，最近又調漲到250元，「怎麼沒人出來喊貴，虱目魚鹹粥的CP都感覺比較高誒？」

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▲鼎泰豐蝦仁蛋炒飯一盤250元。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）

貼文一出網友立馬打臉表示，「人家環境服務大勝好嗎」、「很貴阿，不過人家食材有定期實驗室在驗」、「鼎泰豐貴在服務，請問那個鹹粥有什麼服務」、「一個漲10塊，一個漲60」、「可以不用拿小館子比餐廳，人家裝潢跟人事起碼會開發票」、「每一碗的味道就有差異了，跟鼎泰豐比？」、「裝潢、氛圍、服務、檔次、餐具都不一樣。」

不過也有不少網友歪樓說，「鼎泰豐有正妹店員，另一間？」、「鼎泰豐妹子正服務好東西也好吃」、「阿堂有冷氣？有正妹？有乾淨的環境？」、「一邊是正妹，一邊是阿尚，你說呢」、「人家有冷氣，正妹服務生，你熱個半死。」