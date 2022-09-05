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挺林襄！高中見過「確實有差異」　同校人：她整得好開啟新事業

▲林襄身上有刺青。（圖／翻攝林襄Instagram）

▲林襄近日陷整形爭議。（圖／翻攝林襄Instagram）

記者鄭文晴／綜合報導

林襄隸屬職棒啦啦隊「樂天女孩」一員，因外表亮麗而成為關注焦點，沒想到，近日被PTT網友挖出疑似學生時期的舊照，胸部也不像現在豐滿，引起不少討論。一名網友就不解表示，自己在高中時看過林襄好幾次，雖然外型和現在有差異，但「女人愛美是天性，更何況她整得還不錯，開啟了很多事業」，不懂酸她的人在想什麼。

一名網友在PTT以「臭、酸林襄的在想什麼」為題發文，表示自己在唸高中時就看過林襄本人好幾次，確實在她高中的時候沒有現在漂亮，也沒有什麼好身材，「但是我肯定她為了自己變漂亮的努力」，女人愛美是天性，沒有人希望自己不好看，更何況她整形成功開啟了很多事業，就跟「台男蹲南陽街蹲重考班一樣」，不懂酸她的人在想什麼，「又不是自己的女朋友、老婆，怎麼整都還好吧？」

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▲林襄。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文挺林襄。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出引來眾多網友留言表示，「台灣人為何不能接受批評與酸民阿= =」、「網路世界想臭想酸正常吧，更何況整形」、「這葡萄一定是酸的，我才不吃」、「愛上塑膠娃娃」、「整形不承認，被嘴也是剛好，跟小智一樣」、「在意她的才會酸她吧 我是根本不在乎。」

有不少網友點出大家在意的點，「瘋狂露奶再說不想靠奶紅」、「整形ok但請大方承認不要整完又嫌胸部太大」、「說希望胸小一點的言行很讓人噁心啊」、「就靠奶在賣，還在那邊假掰說希望奶小一點，那不會不要整嗎？出來賣不可恥，可恥的是還想裝」、「整形承認沒人會特別酸吧，言行不一才討厭。」

不過也有網友鼓勵，「其實整形就是個投資，你整了、紅了，下半輩子不愁吃穿，當然手術跟老了的問題自己負責，投資本來就有風險」、「當成看天然風景跟大師雕塑，各有各的美」、「每個人都有變漂亮的權力啊！酸X啊」、「明明是勵志的故事，多些人造人世界變美了。」

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