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女方家長要「50萬聘金」做保障！網傻眼：到底是保障誰？

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲女方家長希望男方給50萬聘金當作「保障」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

結婚不只是2個人的事，通常也會牽扯到雙方家庭。一名網友就表示，自己的朋友與女友愛情長跑7年，感情融洽決定結婚，但女方家長卻開口要男方給「50萬聘金」，當作女方付出多年青春的保障，導致雙方鬧得十分不愉快，讓結婚按下了暫停鍵。

一名網友在PTT以「女方家長要求50萬聘金」為題發文，表示自己朋友與女友交往7年論及婚嫁，談聘金時女方家長希望男方給50萬聘金當作「保障」，理由是「畢竟女方青春都給了男方」，結婚花費則另外再討論，不會從這50萬扣除。為此男方家長有些不開心，希望分手，找個不用聘金的女生結婚；女方的態度則是「希望把婚結成，男方也能支付這50萬」。

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原PO強調，兩人感情很好，但50萬對男方來說是半年薪水，家長也不打算幫忙出，讓男方很苦惱，要付這50萬還是忍痛放棄這段7年的感情。

原PO也補充道，雙方家庭經濟背景差不多，所以自己認為此要求非常不合理，「個人覺得女方家長根本就坑錢」。但身邊同事卻認為很正常，自己結婚時也付了近百萬給女方，讓原PO疑惑「難道是我觀念錯誤？付聘金給女方是常態嗎？」

▲女方家長要求50萬聘金，害兩方家庭鬧不快。（圖／翻攝自PTT）

▲雙方因50萬聘金，結婚按下了暫停鍵。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出許多網友吐槽女方家長，「堅持拿聘金搞得對方不愉快，婚後實際生活、經濟支配比聘金、婚禮這些表面形式重要多了」、「只有女生的時間才是青春喔？笑死」、「 人家在賣女兒，看你要不要買」、「50萬賺啊，娶回家打掃洗衣煮飯全包」、「叫女的偷偷出一半不會？不想付就分啊」、「很難理解五十萬可以保障到什麼，拿一點蠅頭小利，打壞未來五十年關係，怎麼算都不值得」、「 看雙方家的傳統度，男方要求過節回婆家或是同住婆家，一定要生子的話，聘金就付了吧」。

也有鄉民持不同想法，「這筆錢怎麼處理？有些會直接給女兒，那就沒差。」、「如果是給女友，女友又願意用來婚宴或蜜月部分開銷，那其實還好（因為等於是回到小倆口身上）」、「多數父母是收起來後給老婆當私房，主要還是看對方家長的真正用意。」、「我結婚那時候是給三十。但岳父把錢給我老婆，後來拿來買傢俱跟度蜜月」、「 沒要求房車 不錯了」。

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