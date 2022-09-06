鄱陽湖水位退至7.99公尺持續探底　民眾發現國寶江豚擱淺灘頭死亡

▲大陸民眾發現國寶江豚擱淺死亡在鄱陽湖湖灘。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸長江流域一帶旱象仍未緩解，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.99公尺，鄱陽湖提前進入極枯水期（8公尺以下），為1951年有紀錄以來歷史同期最低水位。枯水現象也導致長江生態出現重大影響，有民眾3日在鄱陽湖湖灘發現大陸國寶級瀕危動物的長江江豚擱淺，頭部附近還有血跡，判斷已死亡多時。

《極目新聞》報導，9月3日，江西九江永修縣鄱陽湖北岸，一頭國家一級保護動物江豚被發現死亡，其死因正在調查中。據悉，今年以來鄱陽湖水域已有多頭江豚死亡。

拍攝影片的民眾表示，露營的驢友3日在永修縣鄱陽湖北岸發現了這頭死亡的江豚，旁邊還有許多死魚乾屍，這是今（2022）年鄱陽湖水系死亡的第7頭江豚，「鄱陽湖枯水期，水生動物的生存空間明顯壓縮，受到較大的損害。」

相關研究人員認為，這頭死亡的江豚沒有外傷，目前已被冰凍，專家將對其進行解剖分析以確定死因，「目前雖無法確定江豚的死亡和鄱陽湖的乾旱有關，但乾旱對江豚的負面影響非常明顯。今年以來，鄱陽湖確有幾頭江豚死亡，既有自然原因也有非自然原因，非自然死亡中以擱淺原因死亡的居多，未發現人為因素導致的江豚死亡情況。」