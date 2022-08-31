花蓮玉里金針菜災損補助每公頃2萬9　受理期限至9／12止

▲▼受7月氣候高溫、未降雨影響，部分金針田區有植株葉面乾枯、未抽花梗等受災情況。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受7月氣候高溫、未降雨影響，花蓮玉里鎮部分金針田區有植株葉面乾枯、未抽花梗等乾旱受災情況，經縣府向農委會爭取，農委會已於8月30日公告玉里鎮為辦理金針菜今年7月乾旱農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，此次公告受災農友可自8月31日起至9月12日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。徐榛蔚說，今年氣候異常，年初大雨不斷，年中高溫缺雨，請農友務必注意己身健康與農作物生長情形，遇有農作物生長異常受損，請記得拍照，並儘速通報公所，以保障自身權益。

農業處長陳淑雯說明，玉里鎮受損「金針菜」救助額度每公頃為2萬9千元，農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

▲縣府農業處派員現地勘查受災情形。

縣府農業處提醒，災害救助受理期限至9月12日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，亦請各公所注意轄區時令作物生長情況，有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。