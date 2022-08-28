美西嚴重乾旱！缺水恐致損失數十億美元　加州編「水警察」防偷水

▲美國加州乾旱現象持續。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

全球面臨極端氣候襲擊，包括中國長江、歐洲、美國等都面臨嚴重乾旱，重要河川水位不斷創下新低，其中美國加州被預測若乾旱現象持續，恐引發數十億美元的經濟損失，而為了避免水資源慘遭浪費，當局甚至出動「水警察」（Water Police）監控住戶用水量，若住戶在戶外澆水時超過每星期一次所限時的8分鐘，便會被強制安裝限水器。

根據美媒《CNN》，美國加州自從陷入嚴重乾旱後，鏡頭所拍攝的每一處皆缺乏生機，就連家戶庭院外的花園草皮都出現缺角，這裡禿、那裡禿，調查顯示加州當地的民生用水有高達7成用在幫花草澆水，為了讓居民們能夠有「共體時艱」的意識，洛杉磯郡北部限制居民每周只能澆花1次，且灑水器被限制只能運轉8分鐘。

報導指出，隨著內華達州山區融雪大減，導致加州民生用水供應量跟著減少，而觀察最近的調查數據就會發現，包括喜劇演員凱文哈特（Kevin Hart）、NBA退役球員「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）、寇特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）等人以及其他2000名住戶的用水量遠遠超過限水量，成了當局定義的「水小偷」，也因此慘遭當地水務局警告。

▲美國西部出現破紀錄的熱浪，成為極端氣候影響下的最新跡象，其中加州不斷出現野火和乾旱。（圖／路透）

水警察配合水務局執行勤務，每當抓到有住戶超用配水線至達4次，便會讓住戶裝上限水器，使住戶的水管從原本每分鐘25到30加侖的供水量，降低至只剩1加侖。

專家們擔憂，若極端氣候所造成的乾旱持續影響，將會導致糧食價格上漲。

加州農場水資源聯盟（California Farm Water Coalition）負責人韋德（Mike Wade）表示，當局的限水政策恐怕將導致農民不得不休耕或停止種植數十萬英畝的農田；他也預估今年的番茄罐頭產量恐將大減，導致商店中的番茄短缺現象加劇，因為加州番茄產量比其他任何州都要多。

根據《洛杉磯時報》，科學家們指出近30年來的氣候變遷導致美國西部變得更加溫暖、更加乾燥，極端氣候將會迫使野火發生的機率更加頻繁、且更具破壞性，而美國西部將從2021年起乾旱現象加劇，該地迎來1200年來最為乾旱的時期。

《華盛頓郵報》則在報導中引述專家隆德（Jay Lund）的說法，表示2021、2022年的乾旱恐怕將使2014至2015年的乾旱現象重演，這些乾旱將造成數十億美元損失，一些主要城市將缺水，嚴重影響森林、魚類生態系統、農業用水和農村水井等小型供水系統。

另外，加州州長紐森（Gavin Newsom）今年8月公布一項新的戰略計畫，其目的為確保加州在面臨更炎熱、更乾燥的氣候影響下的供水量，該項戰略計劃援引一項預測，即至2040年時加州的現有供水量恐將減少10%，等於是損失了加州最大水庫沙斯塔壩（Shasta Dam）的全部水量。

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