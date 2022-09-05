　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲泰籍移工殺害同鄉，判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市新屋區某公司的泰籍移工宿舍，去年發生一起命案，泰國籍移工PENSAWAT DAEW（中文名：阿塔），懷疑另名同鄉的移工偷襪子，2人口角後，阿塔拿出水果刀攻擊對方，刺穿心臟後殺害對方。一二審均將阿塔判刑15年，執行完畢後驅逐出境。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

判決指出，阿塔與被害人NAMPRASIT SIWA（中文名：西瓦）均為泰國籍移工，也受聘僱並派駐在某營造公司，負責桃園大潭電廠七號機單循環增建複循環機組工程，2人也都居住在公司提供的新屋區宿舍中。案發於去年5月初，晚間8點半左右，阿塔懷疑自己的襪子被西瓦所偷，先在曬衣間口角。

阿塔不甘心，隨即返回房間，拿出刀刃長度約14公分的水果刀，插在牛仔褲的後口袋中，並走回曬衣間再與西瓦爭執。阿塔冷不防拿出水果刀攻擊，西瓦看見後，揮拳踢腳抵抗，但仍被阿塔砍中頭頸、胸部多刀，其中一刀刺進阿塔左胸，刺進心臟。西瓦抓起一旁的菜籃丟擲阿塔，但又被砍中頸部。其他移工看見，趕緊上前將2人分開，阿塔丟下兇刀後自行離去，至於西瓦被送醫急救，因心臟及左肺遭刺穿，導致左肺肋膜囊腔內大量出血約1800毫升及血胸，急救不到2小時就宣告不治。

檢警逮捕行兇的阿塔，並依照殺人罪提起公訴。法院審理時，阿塔否認行兇，辯稱是對方先拿大菜籃攻擊他，他只是揮刀防衛，不記得自己有砍中對方。但法院根據其他證人供詞以及行兇的部位、力道，認定阿塔成立殺人罪，一二審法院均將阿塔判刑15年，執行完畢驅逐出境。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
2輛白色靈車緩緩駛出　台南2殉職警火化！警列隊敬禮哀送
快訊／舊照瘋傳被看光　林襄PO大哭圖發聲了！
台男遭酷刑虐待！　柬埔寨公布最新照片
「賣魚丟臉，有人要我嗎？」　最美魚販求交往！真相傻了
快訊／交大碩論爆抄襲！　林耕仁回應了
快刪！　「這款惡意App」讓你廣告轟炸
LIVE／阿堂鹹粥漲到260元全台戰翻你吃嗎？　桃園雙屍案竟
科技網紅爆料「iPhone 14全系列型號、價格」　頂規機破

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗21線東河段坍方道路中斷　最快9／5下午3點搶通

曾自爆與議會之花天天做愛...他又放話開槍！旅社被逮槍枝已上膛

2輛白色靈車緩緩駛出...台南2殉職警火化　警列隊敬禮哀送

正妹實況主一中商圈直播　詭異女跟蹤15分鐘吼：妳心裡有鬼！

賣魚很丟臉...還有人要我嗎　最美魚販求交往！網說出真相狂罵

阿兵哥欠債想不開失聯　爸媽心焦報案...他倒臥方向盤撿回一命

樓上漏水20天才修好！他少收租金+繳房貸壓力大提告　判賠金額曝

連自己也丟進舊衣回收箱！她倒栽蔥一腳詭卡洞口　尬笑曝原因

翁達瑞回來了！公開證實本名「陳時奮」挨告3案希望盡快開庭

台南2殉職警告別式　蔡英文：任務結束了，永遠以你們為榮

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

苗21線東河段坍方道路中斷　最快9／5下午3點搶通

曾自爆與議會之花天天做愛...他又放話開槍！旅社被逮槍枝已上膛

2輛白色靈車緩緩駛出...台南2殉職警火化　警列隊敬禮哀送

正妹實況主一中商圈直播　詭異女跟蹤15分鐘吼：妳心裡有鬼！

賣魚很丟臉...還有人要我嗎　最美魚販求交往！網說出真相狂罵

阿兵哥欠債想不開失聯　爸媽心焦報案...他倒臥方向盤撿回一命

樓上漏水20天才修好！他少收租金+繳房貸壓力大提告　判賠金額曝

連自己也丟進舊衣回收箱！她倒栽蔥一腳詭卡洞口　尬笑曝原因

翁達瑞回來了！公開證實本名「陳時奮」挨告3案希望盡快開庭

台南2殉職警告別式　蔡英文：任務結束了，永遠以你們為榮

苗21線東河段坍方道路中斷　最快9／5下午3點搶通

粵菜江浙菜無限續點！圓山金龍、圓苑餐廳9月再推吃到飽

陳時中當孫抱枕照挨批洗人設　蔣萬安：呵呵，享受天倫之樂蠻好的

陸名校遭駭！　調查結果竟是「美國國安局」攻擊

樓上空屋失修…強降雨「室內積水漫流」！害她美術燈冒火花氣炸

曾自爆與議會之花天天做愛...他又放話開槍！旅社被逮槍枝已上膛

外送韓式泡麵「藏一大坨檳榔渣」　他揪細節求店家聯絡！網全怒了

吳尊出事了！大陸關聯公司爆欠款1631萬…法院列「失信被執行人」

長榮減資倒數2個交易日　股價站回80元大關

男生約會說「這2字」秒被打大X　女主播勸女生：別為結婚而結婚

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

女大生4P後提告　他救兄弟拿片當證據

車手頭疑不滿被出賣　3槍行刑式殺2下游

台中妹遭網友性侵告白　事後查他名字崩潰

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼

還有人要我嗎　最美魚販求交往！網說出真相狂罵

桃園刺青爸殺2男「S型繞台」　槍藏花蓮路邊竹林

桃園刺青爸槍殺2男！國道壓制畫面曝光

即／女攀郡大山墜谷　頭部重創昏迷待援

夫約鄰居人妻車震　妻收2物反擊成功

國1追撞「大車翻邊坡」　林口塞到平鎮回堵21km

25歲男酒店遭刺不治！兇嫌收押禁見

更多熱門

相關新聞

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

高姓男大學生2020年間在台北市信義區旁夜店，搭訕到酒醉的女子小比（化名），高男發現小比意識逐漸不清，竟趁機性侵，而後將衣衫不整、意識不清的小比留在現場而離去，最後警方趕緊將她送醫，循線逮捕高男。高男一審原本獲判緩刑，但上訴二審後，高院認為他惡性重大，撤銷緩刑改判刑3年。

桃園雙屍槍擊案　凶嫌藏後車廂被逮

桃園雙屍槍擊案　凶嫌藏後車廂被逮

台南逃逸移工命案第3名犯嫌落網

台南逃逸移工命案第3名犯嫌落網

台南逃逸移工命案兇嫌聲押

台南逃逸移工命案兇嫌聲押

移工遭砍12刀慘死宿舍　2嫌「殺人罪嫌」移送地檢

移工遭砍12刀慘死宿舍　2嫌「殺人罪嫌」移送地檢

關鍵字：

法律人權移工殺人襪子最高法院三審同鄉無期徒刑

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

林襄「被說是假的」不忍了！

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面