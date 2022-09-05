懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

▲泰籍移工殺害同鄉，判刑定讞。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市新屋區某公司的泰籍移工宿舍，去年發生一起命案，泰國籍移工PENSAWAT DAEW（中文名：阿塔），懷疑另名同鄉的移工偷襪子，2人口角後，阿塔拿出水果刀攻擊對方，刺穿心臟後殺害對方。一二審均將阿塔判刑15年，執行完畢後驅逐出境。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

判決指出，阿塔與被害人NAMPRASIT SIWA（中文名：西瓦）均為泰國籍移工，也受聘僱並派駐在某營造公司，負責桃園大潭電廠七號機單循環增建複循環機組工程，2人也都居住在公司提供的新屋區宿舍中。案發於去年5月初，晚間8點半左右，阿塔懷疑自己的襪子被西瓦所偷，先在曬衣間口角。

阿塔不甘心，隨即返回房間，拿出刀刃長度約14公分的水果刀，插在牛仔褲的後口袋中，並走回曬衣間再與西瓦爭執。阿塔冷不防拿出水果刀攻擊，西瓦看見後，揮拳踢腳抵抗，但仍被阿塔砍中頭頸、胸部多刀，其中一刀刺進阿塔左胸，刺進心臟。西瓦抓起一旁的菜籃丟擲阿塔，但又被砍中頸部。其他移工看見，趕緊上前將2人分開，阿塔丟下兇刀後自行離去，至於西瓦被送醫急救，因心臟及左肺遭刺穿，導致左肺肋膜囊腔內大量出血約1800毫升及血胸，急救不到2小時就宣告不治。

檢警逮捕行兇的阿塔，並依照殺人罪提起公訴。法院審理時，阿塔否認行兇，辯稱是對方先拿大菜籃攻擊他，他只是揮刀防衛，不記得自己有砍中對方。但法院根據其他證人供詞以及行兇的部位、力道，認定阿塔成立殺人罪，一二審法院均將阿塔判刑15年，執行完畢驅逐出境。全案再上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。