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蔡英文「財經諸葛」未遠離政治　豪門千金控違背承諾休夫獲准

▲號稱蔡英文的「財經諸葛」陳錦稷遭妻子訴請離婚，法院判准。（圖／翻攝自中金融管理學院官網）

▲號稱蔡英文的「財經諸葛」陳錦稷遭妻子訴請離婚，法院判准。（圖／翻攝自中金融管理學院官網）

記者郭玗潔／台北報導

擔任民進黨智庫「新境界基金會」副執行長，號稱蔡英文「財經諸葛」的陳錦稷，因違反婚前承諾「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」，遭妻子鄭明宜訴請離婚。台北地院審理，認為2人婚姻破裂已不可回復，判准離婚，全案還可上訴。

鄭明宜的外公是長榮集團總裁張榮發，父親是兆豐金前董事長鄭深池，鄭明宜指出，她與陳錦稷自2009年結婚，因她父親曾受陳水扁洗錢案牽連，而遭刑事調查起訴，她因此在婚前就和陳錦稷約定好，婚後陳錦稷需「遠離政治圈、不得從政或參與與政治有關活動」，但陳錦稷卻背棄承諾，夫妻倆對未來生活方向毫無共識，且溝通過程中，陳錦稷一再以情緒勒索試探她底線，並時常深夜不歸，且主動分房睡，導致她對他的感情消磨殆盡，於2015年7月1日起她搬回娘家住，2人分居至今已7年。

鄭明宜表示，分居期間陳錦稷仍積極參與政治活動，表面說「不願放棄婚姻」，實際上連搬家後的新地址都不讓她知道，還將他政治職位機會受阻的事情，怪罪到她父親身上，認為她夫親不僅干預婚姻，還阻撓他的政治工作，聲稱「無法諒解她父親」，並開口向她父親要一筆「保證金」作為離婚條件，讓她覺得婚姻已難維繫，訴請離婚。

陳錦稷則說，他信守婚姻相守的承諾，始終珍惜與鄭明宜相遇、相知、相愛、相守長達19年之緣分，即使鄭明宜擅自離家不歸，他仍時時關心鄭明宜。且他婚前僅承諾「不參選、不從政，亦不擔任須要申報財產之公職人員」，而他所從事的工作，並非參選、從政、政治活動工作，僅是和金融與經濟相關的政策研究與分析，並沒有違反婚前承諾。

法官查閱2人往來的訊息，陳錦稷曾傳訊給鄭明宜表示「請你相信我不出任公職，不從事政治工作，希望讓妳平安過日子的決心」、「我會用最快的速度，適度的工作交接，辭掉新境界智庫的工作」等語，可見他的承諾並非僅「需要申報財產之公職」為限，並包括「不從事政治工作」，否則何須辭去工作。

法官認為，陳錦稷2010年任職於新台灣國策智庫、2013年任職於青平台基金，都為政策研究機構；擔任副執行長的新境界基金會，則為民進黨主席林義雄創辦，現任董事長為總統蔡英文，屬民進黨智庫，宗旨是將研究成果提供民進黨政治人物問政、施政、候選人政策等參考，陳錦稷所從事的自屬政治工作，並不因是否僅與金融與經濟方面相關而有別。

另外，2014年陳錦稷原想接任台北市財政局長，經妻子和岳父母強烈反對才打消念頭，2015年又由柯文哲市長主政的台北市政府推薦，出任富邦金控獨立董事，任職者與所推薦的政治團體或代表機關間，顯然關係密切，自屬於從事與政治活動有關的工作。

法官指出，陳錦稷不僅已出任公職，且為與政治相關工作，確實違反婚前承諾。2015年2月陳錦稷受推薦，同年6月12日就任富邦金控獨立董事後未久，7月妻子就回娘家處理喪事而分居，可見雙方婚姻至此已生重大破綻，2016年陳錦稷也傳訊給妻子「你讓我痛苦 我會加倍奉還..你會有報業的」、「也許我們該談談怎麼樣好好的分開」等語，可知已開始洽談離婚事宜，2018年鄭明宜擬好離婚證書，雙方洽談離婚，因陳錦稷不願從復興北路住處搬走等條件談不攏而談判破局，且2人分居迄今已逾7年等情，顯然雙方婚姻有難以調和的矛盾，法官認2人婚姻已無回復希望，判准離婚，全案還可上訴。

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