太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹！二審撤銷緩刑改判刑3年

▲男大生撿屍正妹，緩刑遭撤銷改判。此為示意圖。（圖／達志影像）



記者吳銘峯／台北報導

高姓男大學生2020年間在台北市信義區旁夜店，搭訕到酒醉的女子小比（化名），高男發現小比意識逐漸不清，竟趁機性侵，而後將衣衫不整、意識不清的小比留在現場而離去，最後警方趕緊將她送醫，循線逮捕高男。高男一審因賠償小比取得和解獲判緩刑，但上訴二審後，高院認為他惡性重大，撤銷緩刑改判刑3年。可上訴。

判決指出，案發於2020年8月間，當時年僅19歲的高男趁著暑假期間，到信義區夜店遊玩。凌晨12點多，他離開夜店時發現外面的正妹小比獨自一人，因此上前攀談，發現小比已經酒醉。高男與小比聊到2點多，發現小比因為不勝酒力、逐漸失去意識，最後竟將小比帶到路旁，性侵得逞。

高男完事後，留下衣衫不整、意識不清的小比。小比裸露著上半身，掙扎著爬起，攔了一部計程車，雖然上車了卻又講不清楚要去哪，最後又開門下車。計程車司機發覺小比隨身包包留在車上，又擔心小比的狀況，隨即打電話報警，警方獲報後2分鐘左右趕到現場，果然在路旁發現小比。小比對警察說「我好像被性侵了。」警方趕緊將她送醫驗傷，並根據監視器畫面，逮捕涉案的高男。檢方懷疑高男對小比下藥性侵，依照「加重強制性交罪」提起公訴。

一審法院審理後，認為小比因罹患憂鬱症而服用藥物，所以被性侵後身體內驗出鎮靜劑反應，無法證明高男下藥性侵；另外高男也賠償50萬元，與小比達成和解。最後一審法院僅認定高男犯「乘機性交罪」，判刑1年8月、緩刑3年。

不過案件上訴二審後，高等法院卻出現不同認定。高院認為雖然雙方達成和解，但高男性侵後丟下衣衫不整、意識不清的被害人，讓她有機會再被性侵，惡性太重大，因此撤銷一審的緩刑判決，改將高男判處有期徒刑3年。如果判刑定讞，高男就要入監服刑。