　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹！二審撤銷緩刑改判刑3年

▲▼ 性侵，撿屍 。（圖／達志影像）

▲男大生撿屍正妹，緩刑遭撤銷改判。此為示意圖。（圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

高姓男大學生2020年間在台北市信義區旁夜店，搭訕到酒醉的女子小比（化名），高男發現小比意識逐漸不清，竟趁機性侵，而後將衣衫不整、意識不清的小比留在現場而離去，最後警方趕緊將她送醫，循線逮捕高男。高男一審因賠償小比取得和解獲判緩刑，但上訴二審後，高院認為他惡性重大，撤銷緩刑改判刑3年。可上訴。

判決指出，案發於2020年8月間，當時年僅19歲的高男趁著暑假期間，到信義區夜店遊玩。凌晨12點多，他離開夜店時發現外面的正妹小比獨自一人，因此上前攀談，發現小比已經酒醉。高男與小比聊到2點多，發現小比因為不勝酒力、逐漸失去意識，最後竟將小比帶到路旁，性侵得逞。

高男完事後，留下衣衫不整、意識不清的小比。小比裸露著上半身，掙扎著爬起，攔了一部計程車，雖然上車了卻又講不清楚要去哪，最後又開門下車。計程車司機發覺小比隨身包包留在車上，又擔心小比的狀況，隨即打電話報警，警方獲報後2分鐘左右趕到現場，果然在路旁發現小比。小比對警察說「我好像被性侵了。」警方趕緊將她送醫驗傷，並根據監視器畫面，逮捕涉案的高男。檢方懷疑高男對小比下藥性侵，依照「加重強制性交罪」提起公訴。

一審法院審理後，認為小比因罹患憂鬱症而服用藥物，所以被性侵後身體內驗出鎮靜劑反應，無法證明高男下藥性侵；另外高男也賠償50萬元，與小比達成和解。最後一審法院僅認定高男犯「乘機性交罪」，判刑1年8月、緩刑3年。

不過案件上訴二審後，高等法院卻出現不同認定。高院認為雖然雙方達成和解，但高男性侵後丟下衣衫不整、意識不清的被害人，讓她有機會再被性侵，惡性太重大，因此撤銷一審的緩刑判決，改將高男判處有期徒刑3年。如果判刑定讞，高男就要入監服刑。

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹　下場慘曝
阿堂鹹粥被洗1星！　他從1處看出「台灣人的自大」
才關閉150間門市！　「超夯迷因股」財務長墜樓亡
「阿堂鹹粥沒開發票」開口要才給！店家6字回應　網：不是第1次
認賠200萬！　廖老大三重店揭「被點名內幕」
台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠
正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬
快訊／嘉義死亡車禍！　男駕駛卡車內慘死
女大生4P反悔提告！　他救兄弟拿「性愛片當證據」下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

小資女挺男友投資私吞公款　害老闆虧110萬元！只還2萬挨告

快訊／高雄三民區665戶突停電　地下停車場台電機房失火釀禍

太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹！二審撤銷緩刑改判刑3年

推拿到一半下面濕濕的！人妻睜眼崩潰　他噁辯：口水也能治療

綠蠵龜遭漁網纏繞載浮載沉　馬祖海巡急救援！健康良好回大海了

泰安休息站女廁有偷拍狼！正義尪逮人驚：受害者不只一個

嘉義朴子死亡車禍！轎車自撞護欄車頭全爛　駕駛卡車內慘死

快訊／萬里貨車引擎起火！瞬間變火球　駕駛緊急逃生

桃園套房雙屍槍擊案偵破　鄭文燦曝：凶嫌藏後車廂被逮

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

小資女挺男友投資私吞公款　害老闆虧110萬元！只還2萬挨告

快訊／高雄三民區665戶突停電　地下停車場台電機房失火釀禍

太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹！二審撤銷緩刑改判刑3年

推拿到一半下面濕濕的！人妻睜眼崩潰　他噁辯：口水也能治療

綠蠵龜遭漁網纏繞載浮載沉　馬祖海巡急救援！健康良好回大海了

泰安休息站女廁有偷拍狼！正義尪逮人驚：受害者不只一個

嘉義朴子死亡車禍！轎車自撞護欄車頭全爛　駕駛卡車內慘死

快訊／萬里貨車引擎起火！瞬間變火球　駕駛緊急逃生

桃園套房雙屍槍擊案偵破　鄭文燦曝：凶嫌藏後車廂被逮

預算已編列！黃珊珊：明年一定拆除一殯　「這個不是空話」

小資族下單零股當心！看錯單位「下成張數」恐違約交割　唯一解套是這

27歲女主播輕生　婚前和未婚夫買房卻在家「發現其他女人內褲」

她狂打30次玻尿酸「豐唇變大香腸」　醫警告：再整就堵住鼻孔

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

中秋獎金平均1350元　僅44％企業會發放「創9年新低」

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

曬出你和TOYOTA出遊合照「搶拿3萬獎金」！官方IG追蹤數破12萬

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

東京公園廁所驚見棄嬰！被發現時「尚有意識」　疑出生不到1個月

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

女大生4P後提告　他救兄弟拿片當證據

台中妹遭網友性侵告白　事後查他名字崩潰

車手頭疑不滿被出賣　3槍行刑式殺2下游

桃園刺青爸殺2男「S型繞台」　槍藏花蓮路邊竹林

桃園刺青爸槍殺2男！國道壓制畫面曝光

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼

夫約鄰居人妻車震　妻收2物反擊成功

25歲男酒店遭刺不治！兇嫌收押禁見

基隆23歲女4樓墜落　右大腿骨折急送醫

「寶媽米克斯領養庇護所」淪亂葬崗　50犬屍直擊

國1追撞「大車翻邊坡」　林口塞到平鎮回堵21km

夫驚見妻和同事車上獨處　提告卻輸了

更多熱門

相關新聞

台中妹遭網友性侵告白　事後查他名字崩潰

台中妹遭網友性侵告白　事後查他名字崩潰

台中一名女研究生小花（化名）與許姓網友相約見面，沒想到竟遭對方性侵，原先以為愛情降臨，事後許男失聯，小花感覺不對勁，上網一查才知道，許男竟是慣犯，崩潰報警提告。台中地院審理後，依照強制性交罪，判許男4年有期徒刑，全案仍可上訴。

閨蜜偷吃老公！反淚訴被硬上　她心碎開撕

閨蜜偷吃老公！反淚訴被硬上　她心碎開撕

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

恐怖情人囚10hr性侵　月經來救了她

恐怖情人囚10hr性侵　月經來救了她

兒科權威硬％金錢豹小姐　慘噴120萬

兒科權威硬％金錢豹小姐　慘噴120萬

關鍵字：

法律人權撿屍性侵信義區高等法院二審男大生正妹緩刑

讀者迴響

熱門新聞

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面