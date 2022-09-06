全球首發！精選澤倫斯基50場演說　台灣新書獲「獨家授權」作借鏡

▲大塊文化董事長郝明義（右三）寫信給澤倫斯基，獲獨家授權出版新書。（圖／翻攝自臉書／郝明義）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣出版社寫信獲得授權，集結烏克蘭總統澤倫斯基50場演說內容，並精選成冊出版，全球首發，盼讓外界了解這位領袖的魅力，了解他是如何以小博大、領導烏克蘭抗戰，也將寶貴經驗提供給台灣作為借鏡，以面對兩岸緊張局勢。

大塊文化董事長郝明義5日在「澤倫斯基：我們如此相信」新書發表會上表示，他一直沒看到有足以說明澤倫斯基信念、魅力的書籍，所以今年5月時主動寫信給澤倫斯基，提出編撰一本新書的構想。不過，起初他並未獲得回應，直到美國眾議院議長裴洛西訪台、中共8月3日軍演，他再次寫信表達想趕快出版，才在隔天火速獲得同意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今這本《澤倫斯基：我們如此相信》在大塊文化與烏克蘭國營圖書平台Yakaboo共同企劃下，從180篇澤倫斯基的演講稿中精選50篇，於9月3日正式發行，內容不僅有背景介紹、金句和註釋，還有烏克蘭歷史事紀、前言導讀等，還有彩頁圖像故事，讓讀者能夠清楚了解演講的對象、場合，也能明白來龍去脈和時空背景。

郝明義指出，這本書有三大看點，一看澤倫斯基如何激勵並團結國人，讓全世界看到烏克蘭以小搏大的心智力量；二看澤倫斯基如何透過演說，與各國建立連結，激起全球共鳴；三看他如何從喜劇演員蛻變為領導抗戰的總統？

郝明義說，他感受到澤倫斯基傳達給台灣的直接與間接訊息，間接訊息是這本書提供的：當一個國家面對一個想要併吞、抹滅你存在的強鄰時，如何預防戰爭？戰爭爆發後如何抗戰？戰後如何重建？等寶貴借鏡；直接訊息則是：台灣應該積極參與新全球安全架構的建立。

今年8月3日，澤倫斯基在演講中特別提到了台灣：「這些日子以來，出現許多其他地區衝突及威脅相關的報導。先是巴爾幹半島，再來是台灣，現在很可能輪到高加索地區（Caucasus）。儘管這些情況看似不同，但它們都是源自於同一個因素，即是『全球安全架構失靈』。」為此，他倡議，民主社會應該成立一個新的全球架構的倡議。

郝明義指出，烏克蘭國會8月下旬將成立跨黨派15人友臺小組，盼實質推進雙邊關係，「由此可知，澤倫斯基是言而行的人。」

如今配合新書出版，大塊文化表示，每本書將捐出與版稅同額的捐款給烏克蘭，對遭戰火破壞的烏國出版業表達支持。另外，雙方今年10月也將在法蘭克福書展對國際發表《澤倫斯基：我們如此相信》一書。

▼每本書將捐出與版稅同額的捐款，以幫助遭戰火破壞的烏國出版業。（圖／大塊文化）