浪漫自拍突然漲潮　男友游回岸上求救女瞬間「被海浪捲走」成浮屍

▲女子因為自拍被海浪捲走。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

英國26歲女子朵拉(Dora Mango)與男友到東薩塞克斯郡海灘遊玩，她為了與燈塔自拍站在海邊岩石上時，沒想到突然漲潮，瞬間就被海浪捲走，雖然男友試圖救她卻無法，搜救人員後來在海灘附近，發現她以面朝下姿勢陳屍海中。

擔任藥劑師的朵拉，與男友傑瑞(Jerry)一同前往斯伊特本鎮(Eastbourne)的比奇角(Beachy Head)觀光，為了與當地知名景點Belle Tout燈塔自拍，他們沿著峭壁底部行走，拍照到一半時突然漲潮，導致2人受困，男友趕緊讓她站在一塊石頭上，獨自游泳回岸上求救時，她瞬間就被海浪捲走。

傑瑞表示，當他們發現漲潮時，他立即帶著女友往回走，然而潮水漲得太快，2人身上又沒有帶手機，所以他才獨自游回岸上求救，游了約50公尺返回岸上，沒想到女友已經失蹤。

目擊者表示，他看到渾身溼透的傑瑞來到他們面前，向他們借手機求救，可是因為信號很爛，打了很多通電話都無法接通，傑瑞看起來非常痛苦，後來他們發現有2個背包漂浮在水中，傑瑞擔心女友立即跳入水中，但海浪實在太大最後被迫折返。

搜救人員後來在海中找到朵拉，緊急空運至醫院急救，仍於下午4時被宣告身亡。本案近來開庭，調查顯示，雖然現場有警告遊客漲潮時不得出入的警告牌，還註明漲潮時間，不過當地人反駁該告示牌是事發後才新設，之前只有用黑板簡單寫著時間，導致死者不小心受困溺水身亡，驗屍官最後將事件定調為一起不幸意外。