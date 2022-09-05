大雷雨轟北北基！明全台雨多略轉涼　中秋連假「乾→濕」時程出爐

▲明日全台降雨機率高。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日受到北邊東北風、南邊西南風影響，水氣較多，各地都有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部、各地山區可能有大雨。關於中秋連假前後的天氣，週四到週六天氣較穩定，下週日、週一則水氣較多，北部、東半部有雨。

今日午後熱對流發展旺盛，中央氣象局發布大雨特報，並針對新北市、臺北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間至 18 時 30 分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲氣象局發布大雨特報及大雷雨即時訊息。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，明日受到北邊吹東北風、南邊吹西南風影響，風向輻合作用下水氣較多，台灣附近天氣不穩定，各地都有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、東北部、各地山區可能有大雨發生。

▲明日基隆北海岸、東北部、各地山區有大雨。（圖／氣象局）

後天的天氣型態與明天類似，降雨時間不侷限在午後，今晚到後天上半天東北部、基隆北海岸、各地山區都可能有大雨。週四到週六水氣減少，各地恢復多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨。

下週日、週一吹東北風，迎風面水氣較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，有午後局部短暫雷陣雨。溫度方面，明日氣溫略降，北台灣約30度，其他地區33度。

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