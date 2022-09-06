ET專訪／「2年拚4年」批陳其邁靠包裝　柯志恩嗆：對韓團隊不公平

▲對於陳其邁2年拚4年政績，柯志恩不以為然，「當市長不管是2年拚4年，或者4年拚4年，這都是很基本的門檻。」（圖／記者許宥孺攝）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢

文／賴文萱

陳其邁「暖男市長」形象全靠包裝？國民黨高雄市長候選人柯志恩接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，一聽這題目馬上反應，「喔，那絕對是包裝的！」提到對手頻提2年拚4年政績，她直言，這是當市長很基本的門檻，請問侯友宜、盧秀燕有不認真嗎？也是緊緊緊啊！市政是延續性的，不要為了想凸顯自己很厲害，就把別人過去的努力都抹滅，這對韓團隊不公平。

▲柯志恩笑說，如果陳其邁溫暖，那她就是溫柔，連自己都不會相信。（圖／記者許宥孺攝）

柯志恩提到自己跟陳其邁的淵源，她說，自己跟陳在立法院同事過，跟他關係還算是不錯，有些時候在高鐵到站時候，他會順道送你一程。她要誠實說，陳可以是一個朋友，但問他是不是溫暖？他本人大概也會跟你苦笑一下，你可以說陳其邁做事情很要求什麼的，但是用暖字，看大家怎麼去定義吧。

柯志恩笑說，她以前常開玩笑，像她講話這麼快速，像虎媽一樣，「我說如果陳其邁叫溫暖，我就叫溫柔」，連自己都不會相信。那只是大家對他一個稱號，對她個人來說，絕不會用暖男去稱呼他。

▲▼陳其邁拼連任主打2年牌，溫情喊：高雄是我們的家。（圖／記者賴文萱翻攝）

面對這次選戰，陳其邁主打市政優先，也不斷告訴外界他這一路2年拚4年的政績，柯志恩很不以為然。「當市長不管是2年拚4年，或者4年拚4年，這都是很基本的門檻。請問侯友宜、盧秀燕有不認真嗎？很認真啊，也是緊緊緊啊！」

柯志恩說，韓國瑜市長雖然後來去選了總統，可是請問李四川所帶領的團隊有沒有做事？到現在，她到很多地方去拜票，還是很多人很懷念，也稱讚他們做的柏油路厚度比別人高，很多大卡車輾壓過去都沒有破損，所以怎麼可能沒有做事，所以不要說2年拚4年，這樣對韓團隊不公平。

市政是延續的，不要為了想凸顯自己很厲害，就把人家過去的努力抹滅。柯志恩強調，她都一直說市政是延續的，要感謝歷屆市長對高雄的貢獻，一定要誠實的講，韓整個團隊並沒有懈怠。

她也質疑陳其邁2年拚4年拚出什麼？對不起，你4年拚出一個最多死亡人數的火災，酒駕死亡比例也拚出最高的數值，她要反問陳，你會覺得這樣講對你公平嗎？不公平啊，所以市政是延續的，人家好的地方，該給稱讚的，還是要給人家一個稱讚，不要用這樣的方法，好像把前朝做的事情都給抹滅。

▲柯志恩說，做市長的人，不是只有陳其邁認真，因為這只是市長的基本態度、基本門檻 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩直白地說，做市長的人，不是只有陳其邁認真，所有想連任的縣市長，特別是6都縣市長都很認真，因為這只是市長的基本態度、基本門檻。她甚至發下豪語，「我來當市長，我也會很認真，甚至更認真，而且我的認真不會去罵屬下，是正向把事情做好，讓一起共事的團隊覺得，不用發這麼大的脾氣，讓每個人都繃緊神經，還是有辦法把事情做好。」

同時，柯志恩也點評，高雄空汙、交安以及公安議題，市府還有很大的努力空間。而高市府雖一直提財政紀律，但目前為止，每個高雄市民都揹負8.9萬的債務，即使告訴大家今年舉債是零，對不起！雖然你還了很多的錢，但也還是有一大筆的債務。

▲柯志恩認為，如果陳其邁一直認為對手的質疑是唱衰，那就真的會做衰。（圖／記者吳奕靖攝）

另外，高雄的路平，也的確還是坑坑巴巴的，柯志恩說道，每次提出問題時，側翼就會來攻擊，她真的很想回問，「你們難道真的覺得高雄路很平嗎？」就是沒有啊，自己常常去走路、慢跑，就真的覺得路不平，這樣有錯嗎？路不平的話，就是要好好去把它做好。

柯志恩強調，對她來說，來高雄參選只是想讓高雄人有更好的選擇，而不是要來唱衰的，如果每個議員都覺得陳其邁做得那麼好，對手的質疑是唱衰，那你真的會做衰，這根本不是一個正常面對問題的好態度。