ET專訪／「市民對我也不熟」　柯志恩吐真心話：人生最大挫折

▲面對在高雄知名度低迷，柯志恩坦言，她人生最大挫折都在這幾個月發生。（圖／記者吳奕靖攝）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢

文／賴文萱

九合一選舉進入倒數階段，而國民黨高雄市長候選人柯志恩自參選以來，民調仍然低迷，除了對手高雄市長陳其邁持續冷處理，連高雄市民也對她很陌生，陷入艱困選情之中。她接受《東森新媒體ETtoday》專訪時坦言，「我所有人生最大挫折都在這幾個月發生」，仍會持續想辦法突破，做身為挑戰者該做的事情。

近來有街訪影片調查，雖然柯志恩已經投入高雄市長選舉2個多月，但在地市民普遍不熟悉她，大多只知道陳其邁要爭取連任，甚至有人以為「姓柯的？是不是柯文哲？」面對在高雄知名度低的問題，柯志恩大笑回應：「不要講柯文哲的話，柯P，我也算是柯P啊」，坦然表示，這就是自己的難處，她都很面對這樣的現實。

「所以這就是為什麼當初我一直認為，如果能夠有在地經營培養的人才，其實是最好的」柯志恩說，但很可惜現階段沒有，所以她來承擔的時候，當然必須概括承受很多人其實對她是不認識的，現在就只能用不同方式拚選戰。

▲柯志恩說，自己全國知名度在國民黨算是很前面的，但到高雄不是如此，選情比想像中還艱困。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，對於知名度看法，柯志恩有不同見解，她說，這還是跟時間的長短有關，也必須承認時間真的很急迫。她認為，她的知名度以全國性來看，在國民黨裡面已經可以算是前面的了，但到了高雄就不是如此，而這就是她的一個限制，從這個地方就可以知道，「選情的艱困是比原來想像中還要艱困的」。

被問到在如此困境下參選，有沒有感到挫折？柯志恩豪邁大笑說，「一定會挫折啊，我人生最大挫折都在這幾個月發生了！」她回顧過去人生軌跡，可以說是一帆風順，從小功課好，讀屏東女中又考上政治大學，之後又能出國讀書，回來後也得到全天下人最羨慕的工作，當主持人去環遊世界，後來結婚、拿到博士學位、當立委時也都能如她所願。

柯志恩說，幾乎她人生的每一部分，只要她付出努力，她就會有辦法，可是後來從事政治之後，到了板橋去選舉，才第一次體會到並非如此。她說，其實自己本來民調還不錯，也還很高，但怎麼知道會有一個抗中保台的因素氛圍，讓年輕人覺得，就算不認識妳這個人，也不認識妳的對手，但只要抗中保台就是要投民進黨，她也就這樣子落選，那時候有很大的挫敗感。

▲在困境下參選高雄市長，柯志恩笑說，「一定會挫折啊，我人生最大挫折都在這幾個月發生了！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩接著說，現在承接來高雄選舉後，想說好好做事，可是不對啊，怎麼開始出現對方的年輕候選人罵妳，還要說是「柯恥柯憐柯志恩」，我們何等需要承受這些？是做了什麼偉大的事，需要他們用這樣的語言來對我們？

所以她只能說，當然會有挫敗阿，但她家人也跟她說過，就來試驗一下自己過去教了20幾年的正向心理學、壓力管理，有沒有辦法放在自己身上。如果發現可以放在自己身上，這就表示妳的理論跟實務是有一致的；如果不行的話，下次課本就重新講，因為發現這些都沒效，不是嗎？柯志恩很坦率，這就當一個人生的歷練，沒什麼，當然會挫敗，但人生不就是如此嗎？

▲面對陳其邁選戰策略以市政為主，不願上擂台直球對決，柯志恩想辦法突破 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對陳其邁選戰策略以市政為主，不願上擂台直球對決，柯志恩明白地說，不是只有陳其邁，現任的市長或縣長都是用這樣的方式，因為現任還是有優勢嘛，尤其是疫情時代，當然是希望選情能夠冷，這對他們爭取連任的才會有優勢，所以當然就只能想辦法突破。

柯志恩說，她目前選戰策略還是用一些數據來突破，因為她所講的東西都是有根有據的，會繼續做身為挑戰者該做的事情，因為現在是一個抓漏的階段，要提出數據來說，你就是這樣子啊！

她舉例，愛河在這麼多天當中就是有這麼多浮屍啊，不能一直告訴大家說這只是一個個案，他們曾面臨的低薪生活困境，以及精神、心靈上的問題，所以才有那麼多的人選擇走上絕路，這是整體系統上面的狀況，難道不覺得應該提出質疑？

但當提出這些事情的時候，怎麼讓同溫層之外的人，可以知道我們是有策略，而且有能力來解決，這才是最重要的點。柯志恩說，現在正面臨資源不夠、沒有辦法推播出去的狀況之下，這是最大的困境，也必須承認。

柯志恩說，其實剛開始下來的時候，每個人都說，妳到底政見是什麼，「那我就想說，當一個人不認識你，還沒辦法認同你的時候，他怎麼可能相信妳所提的政見。」提出政見對於身為大學老師、也身為智庫執行長的柯志恩來說，其實不是難事，因為她背後有很多智庫團，因此現在首要任務不是政見，而是要讓大家認識她這個人。

因為名字較為男性化，柯志恩說，很多人都還以為我是男生，國語講得很標準，也有很多人認為她是外省人，都其實不是啊。她說，因為以前在屏東，她的同學好多都是空軍子弟，常常在眷區裡面混啊、晃啊，所以國語變得很標準，事實上她是道地的本省人，這些其實很多人也不知道。而現在出席黨內同志介紹會時，她說她有80%的時間都用台語溝通，「在高雄選，如果不會說台語，一定會被人幹譙，這些東西民眾都不知道。」

她也提到，很難想像電視現在這麼普及了，但當人家不是轉到固定某些電視台的話，人家怎麼認識妳？所以只能去面對、做一些挑戰。除了勤跑基層之外，也會用YT、社群媒體、開直播等等，用一些其他的媒介想辦法去突破。她舉例，做一些教育、福利議題時，會去請教師公會等等，靠一些組織來做不同的發散。

▲▼柯志恩年輕競選團隊頻出招，想辦法讓更多年輕人認識她 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



對於挽回年輕人選票的事，柯志恩說，這就很好玩，她教書的時候，跟年輕人溝通完全沒問題，評鑑也都很好，但怎麼同一個人掛了國民黨三個字，年輕人就開始要先觀其言、聽其行，要觀察很久才發現，妳這個人好像還可以接受，才會繼續聽妳講。

「這些是我們必須要承認的，國民黨跟年輕人距離可以更近，當初是國民黨是靠青年人起家的，現在卻跟年輕人有點距離，這是我們應該去檢討的」但柯志恩也強調，看板再怎麼掛也掛不過民進黨。柯志恩背後的年輕競選團隊也頻頻替她出招，帶她去逛不同夜市、文博會，甚至到一些酒吧、藍色狂想等地方，只能儘量用很多不同的方法讓人知道。