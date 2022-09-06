　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／「市民對我也不熟」　柯志恩吐真心話：人生最大挫折

▲柯志恩專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲面對在高雄知名度低迷，柯志恩坦言，她人生最大挫折都在這幾個月發生。（圖／記者吳奕靖攝）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢

文／賴文萱

九合一選舉進入倒數階段，而國民黨高雄市長候選人柯志恩自參選以來，民調仍然低迷，除了對手高雄市長陳其邁持續冷處理，連高雄市民也對她很陌生，陷入艱困選情之中。她接受《東森新媒體ETtoday》專訪時坦言，「我所有人生最大挫折都在這幾個月發生」，仍會持續想辦法突破，做身為挑戰者該做的事情。

近來有街訪影片調查，雖然柯志恩已經投入高雄市長選舉2個多月，但在地市民普遍不熟悉她，大多只知道陳其邁要爭取連任，甚至有人以為「姓柯的？是不是柯文哲？」面對在高雄知名度低的問題，柯志恩大笑回應：「不要講柯文哲的話，柯P，我也算是柯P啊」，坦然表示，這就是自己的難處，她都很面對這樣的現實。

「所以這就是為什麼當初我一直認為，如果能夠有在地經營培養的人才，其實是最好的」柯志恩說，但很可惜現階段沒有，所以她來承擔的時候，當然必須概括承受很多人其實對她是不認識的，現在就只能用不同方式拚選戰。

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩對陳麗娜事件發表看法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩說，自己全國知名度在國民黨算是很前面的，但到高雄不是如此，選情比想像中還艱困。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，對於知名度看法，柯志恩有不同見解，她說，這還是跟時間的長短有關，也必須承認時間真的很急迫。她認為，她的知名度以全國性來看，在國民黨裡面已經可以算是前面的了，但到了高雄就不是如此，而這就是她的一個限制，從這個地方就可以知道，「選情的艱困是比原來想像中還要艱困的」。

被問到在如此困境下參選，有沒有感到挫折？柯志恩豪邁大笑說，「一定會挫折啊，我人生最大挫折都在這幾個月發生了！」她回顧過去人生軌跡，可以說是一帆風順，從小功課好，讀屏東女中又考上政治大學，之後又能出國讀書，回來後也得到全天下人最羨慕的工作，當主持人去環遊世界，後來結婚、拿到博士學位、當立委時也都能如她所願。

柯志恩說，幾乎她人生的每一部分，只要她付出努力，她就會有辦法，可是後來從事政治之後，到了板橋去選舉，才第一次體會到並非如此。她說，其實自己本來民調還不錯，也還很高，但怎麼知道會有一個抗中保台的因素氛圍，讓年輕人覺得，就算不認識妳這個人，也不認識妳的對手，但只要抗中保台就是要投民進黨，她也就這樣子落選，那時候有很大的挫敗感。

▲▼柯志恩於鳳山和樂宴會館舉行「柯志恩大家族見面會」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲在困境下參選高雄市長，柯志恩笑說，「一定會挫折啊，我人生最大挫折都在這幾個月發生了！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩接著說，現在承接來高雄選舉後，想說好好做事，可是不對啊，怎麼開始出現對方的年輕候選人罵妳，還要說是「柯恥柯憐柯志恩」，我們何等需要承受這些？是做了什麼偉大的事，需要他們用這樣的語言來對我們？

所以她只能說，當然會有挫敗阿，但她家人也跟她說過，就來試驗一下自己過去教了20幾年的正向心理學、壓力管理，有沒有辦法放在自己身上。如果發現可以放在自己身上，這就表示妳的理論跟實務是有一致的；如果不行的話，下次課本就重新講，因為發現這些都沒效，不是嗎？柯志恩很坦率，這就當一個人生的歷練，沒什麼，當然會挫敗，但人生不就是如此嗎？

▲柯志恩專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲面對陳其邁選戰策略以市政為主，不願上擂台直球對決，柯志恩想辦法突破 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對陳其邁選戰策略以市政為主，不願上擂台直球對決，柯志恩明白地說，不是只有陳其邁，現任的市長或縣長都是用這樣的方式，因為現任還是有優勢嘛，尤其是疫情時代，當然是希望選情能夠冷，這對他們爭取連任的才會有優勢，所以當然就只能想辦法突破。

柯志恩說，她目前選戰策略還是用一些數據來突破，因為她所講的東西都是有根有據的，會繼續做身為挑戰者該做的事情，因為現在是一個抓漏的階段，要提出數據來說，你就是這樣子啊！

她舉例，愛河在這麼多天當中就是有這麼多浮屍啊，不能一直告訴大家說這只是一個個案，他們曾面臨的低薪生活困境，以及精神、心靈上的問題，所以才有那麼多的人選擇走上絕路，這是整體系統上面的狀況，難道不覺得應該提出質疑？

但當提出這些事情的時候，怎麼讓同溫層之外的人，可以知道我們是有策略，而且有能力來解決，這才是最重要的點。柯志恩說，現在正面臨資源不夠、沒有辦法推播出去的狀況之下，這是最大的困境，也必須承認。

▲▼柯志恩10日晚間參與青年座談。（圖／柯志恩辦公室提供）

柯志恩說，其實剛開始下來的時候，每個人都說，妳到底政見是什麼，「那我就想說，當一個人不認識你，還沒辦法認同你的時候，他怎麼可能相信妳所提的政見。」提出政見對於身為大學老師、也身為智庫執行長的柯志恩來說，其實不是難事，因為她背後有很多智庫團，因此現在首要任務不是政見，而是要讓大家認識她這個人。

因為名字較為男性化，柯志恩說，很多人都還以為我是男生，國語講得很標準，也有很多人認為她是外省人，都其實不是啊。她說，因為以前在屏東，她的同學好多都是空軍子弟，常常在眷區裡面混啊、晃啊，所以國語變得很標準，事實上她是道地的本省人，這些其實很多人也不知道。而現在出席黨內同志介紹會時，她說她有80%的時間都用台語溝通，「在高雄選，如果不會說台語，一定會被人幹譙，這些東西民眾都不知道。」

她也提到，很難想像電視現在這麼普及了，但當人家不是轉到固定某些電視台的話，人家怎麼認識妳？所以只能去面對、做一些挑戰。除了勤跑基層之外，也會用YT、社群媒體、開直播等等，用一些其他的媒介想辦法去突破。她舉例，做一些教育、福利議題時，會去請教師公會等等，靠一些組織來做不同的發散。

▲台灣基進高雄市議員參選人陳子瑜發文開轟柯志恩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼柯志恩年輕競選團隊頻出招，想辦法讓更多年輕人認識她 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

對於挽回年輕人選票的事，柯志恩說，這就很好玩，她教書的時候，跟年輕人溝通完全沒問題，評鑑也都很好，但怎麼同一個人掛了國民黨三個字，年輕人就開始要先觀其言、聽其行，要觀察很久才發現，妳這個人好像還可以接受，才會繼續聽妳講。

「這些是我們必須要承認的，國民黨跟年輕人距離可以更近，當初是國民黨是靠青年人起家的，現在卻跟年輕人有點距離，這是我們應該去檢討的」但柯志恩也強調，看板再怎麼掛也掛不過民進黨。柯志恩背後的年輕競選團隊也頻頻替她出招，帶她去逛不同夜市、文博會，甚至到一些酒吧、藍色狂想等地方，只能儘量用很多不同的方法讓人知道。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
中秋連假天氣一次看　「各地賞月機率」出爐
暗號「奶嘴準備好」　台中水保局5公務員接受性招待
大哥分屍么弟超商內被逮　「隨身攜帶行李箱」急喊：裡面有鈔票
快訊／連千毅大量鑽戒、名錶、iPhone　警一查「全是假貨」
獨／叫南一中生讓博愛座惹議　阿伯喊冤還原真相
連千毅被捕關鍵！勾惡開嗆NFT涉詐騙　性感女網紅糾團討公道
快訊／新北市府3機關認定「不國賠」　恩恩爸回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共無人機已到家門口！綠委批桃機防制系統：拖3年「零」進度

黃珊珊競辦「施工佔用道路」未申請？　藍議員要求柯文哲開罰

賴品妤曝要跟曾玟學在新北登記　只因聽完林佳龍保障女性10政見

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

比起網軍更怕陳佩琪！　柯文哲：她生氣我都躲到台大假裝病人有事

約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

ET專訪／高雄不是沒工作是缺高薪　柯志恩尋才被嗆「國民黨沒FU」

ET專訪／「市民對我也不熟」　柯志恩吐真心話：人生最大挫折

ET專訪／與韓總合體時間曝光！　柯志恩證實：與韓團隊緊密合作

ET專訪／單挑陳其邁「暖男」柯志恩：我是溫柔　自揭深陷2困境

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

中共無人機已到家門口！綠委批桃機防制系統：拖3年「零」進度

黃珊珊競辦「施工佔用道路」未申請？　藍議員要求柯文哲開罰

賴品妤曝要跟曾玟學在新北登記　只因聽完林佳龍保障女性10政見

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

比起網軍更怕陳佩琪！　柯文哲：她生氣我都躲到台大假裝病人有事

約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

ET專訪／高雄不是沒工作是缺高薪　柯志恩尋才被嗆「國民黨沒FU」

ET專訪／「市民對我也不熟」　柯志恩吐真心話：人生最大挫折

ET專訪／與韓總合體時間曝光！　柯志恩證實：與韓團隊緊密合作

ET專訪／單挑陳其邁「暖男」柯志恩：我是溫柔　自揭深陷2困境

羅薩「把球打到第二層看台」　胡金龍評價少見三拍子

約宜蘭民宿烤肉「沒房給你睡」　他苦惱：該去嗎？鄉民全笑了

小飛機飛一半「下方客機突升空」　只差150m就撞上！驚險影片曝光

最常見兒癌「急性淋巴性白血病」8大症狀要警覺！不治療數月恐奪命

急缺A、B、O型！台中捐血中心中秋連假首日於紫南宮派車催血

「白露」節氣4生肖財富跟著來　屬猴事業運超級強

小腹愈凸「失智症機率愈高」！研究曝：腰寬腦體積較小

沉香全球商機大　中國醫大、勤益科大月底開課

不介意嫁媽寶老公　女星黃甄妮稱讚：孝順是體貼的展現

百頁豆腐竟是大魔王！營養師曝「中秋烤肉食材熱量圖鑑」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

民政局長喊「支持陳時中」　柯苦笑

陳時中怒批侵害隱私！徐巧芯：已配合黨更正

陳時中PK陳信安破局　竟遭北市體育局卡

柯文哲：當選總統就執行死刑

快訊／恩恩案結果出爐！新北市府3機關均認定：國賠不成立

不只林智堅！「跨黨派」8人都涉抄襲爭議　抄襲名單、回應一次看

快訊／蔡英文慰問四川大地震　「向罹難人員及家屬致上哀悼之意」

徐巧芯曝通訊錄　陳時中競辦：侵害隱私

驚見焦糖哥哥　陳時中：那個人不是主導人物

新北市府3機關認定「無怠忽職守」！恩爸回應了

穩健開放！外交部：9月12日起恢復「這幾國」免簽

2024當郭台銘副手？柯文哲：沒意見

北市選局成廁所大戰！他當年「親手」檢查公廁　讚「陳時中有看到問題」

空軍「周冬雨」笑容甜美　遞「飛虎娃娃」給蔡英文超亮眼

更多熱門

相關新聞

賴品妤曝要跟曾玟學在新北登記　只因聽完林佳龍保障女性10政見

賴品妤曝要跟曾玟學在新北登記　只因聽完林佳龍保障女性10政見

民進黨新北市長候選人林佳龍今（6日）日上午出席「攏係好姊妹－姐姐妹妹挺佳龍助選團成立」，包括總會長許昭興、立委林靜儀、賴品妤、民進黨新北市黨部主委何博文、市議員李倩萍、賴秋媚、鄭宇恩，議員候選人山田摩衣、石一佑、黃淑君、陳乃瑜、民進黨婦女部主任許嘉恬都出席相挺，現場「姊妹」熱情為林佳龍高喊「凍蒜」，林佳龍則也提出「十大政策」展現對女性的重視。

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

民進黨批「選舉選到失芯瘋」　徐巧芯回嗆：讓我這個小偷一刀斃命

約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

約陳信安打球遭北市府擋　陳時中批針對性執法：基層公務員無所適從

全國唯一「寺廟室」成攻防！劉坤鱧狂打　林世賢不忍了

全國唯一「寺廟室」成攻防！劉坤鱧狂打　林世賢不忍了

黃希賢激推基隆海鮮　打造文創特產行銷觀光

黃希賢激推基隆海鮮　打造文創特產行銷觀光

關鍵字：

柯志恩高雄市長國民黨陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

連千毅遭逮「警方直衝蘆洲住處」

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

林襄胸部是真是假？她揉過G罩杯「3點輕鬆分辨」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面