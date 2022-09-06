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ET專訪／高雄不是沒工作是缺高薪　柯志恩尋才被嗆「國民黨沒FU」

▲柯志恩專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩直指，高雄公安、治安和環安等仍有很大的改進空間。（圖／記者吳奕靖攝）

採訪：吳奕靖、賴文萱、許宥孺、許展溢

文／許展溢

「屏東女兒」柯志恩上大學開始北漂，現在南漂代表國民黨參選高雄市長，全心投入選戰的她接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，聊沒幾句不離「學生」，透露還得抽空指導他們論文，甚至找自己的學生幫打選戰，團隊最年輕只有21歲，這樣能挽回青年票？柯直指，高雄人口在流失，但「高雄不是沒工作，是缺乏高薪」。談起南部小孩北漂工作，她馬上變回老師身份，肯定高雄未來潛力無窮，只是必須點出根本問題是「產業多元度不高」。

競選口號「一起拼好日子」，柯志恩說，高雄的重要性在台灣絕無僅有，不僅有雙港優勢，這幾年每個階段的高雄都不同，建設非常多，中央也著力很多，加上台積電等科技產業都過來了。從小在屏東長大的柯志恩認為，高雄對屏東小孩像是珍珠很不得了，8成親朋好友都在高雄工作，到現在自己2、3個月會回高雄一趟，事實是以2017年人口流失數看，台中多了高雄300多人，到今年為止台中已比高雄多了7萬多人。

▲▼柯志恩10日晚間參與青年座談。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩認為，高雄不是沒工作，只是缺乏高薪的工作。（圖／柯志恩辦公室提供）

柯志恩相信高雄絕對潛力無窮，具極大發展，她說看房價就知道，讓很多年輕人買不起，然建設之外，要思考的是，「到底高雄是不是一個安居樂業的地方？」公安、治安和環境安全等社會氛圍和實際樣子，全是人民最直接接觸到的高雄狀況，確實就是仍有很大的改進空間。

年輕人總選擇北漂，柯志恩也承認是事實，她提到，這次選舉需要視覺、文宣、美編等人才，才發現找人是這麼不順利，不少年輕人覺得「幹嘛幫你國民黨做這些」，後來找在台北念書的高雄人，一開始還被學生說「中國國民黨5個字就沒FU」，才問幫她這個人可？而非黨，他們才答應。

柯志恩指出，高雄政治立場偏綠多，撇除黨不黨，學生們願意來是「因為有舞台」，此次選戰完全沒資源，反正大家都說好艱困，「艱困有艱困的打法，就找了年輕人共同發揮創意」。

▲柯志恩專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼柯志恩競選團隊找了不少自己學生回家鄉幫忙，還透露不少人對國民黨沒FU。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯志恩專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯志恩接著說，不管是不是國民黨，只要過來做有創意的都很歡迎，這種感覺就像自己在學校教了25年的書，很常跟學生在一起創造很多全校性有趣的事，像社團般大家聚在一起，不管現在、過去或未來，有機會當市長一定會「重用在地年輕人」，像空氣一樣自然。

柯志恩說，來協助的年輕人都會說畢業後很想留在高雄，只是某些產業無法讓他們不是每一次都有工作做，相對台北而言多元度高，北漂主要是因為「高雄產業多元度不高」，雖半導體等科技業可吸引人才，年輕人或許對傳產等職業沒興趣，又不想當公務員，其他產業不足狀態下，很多高雄人就會選擇在台北，因此「讓產業多元度增加」變得很重要。

是否有具體政策吸引年輕人回高雄？柯志恩表示，從前市長陳菊、韓國瑜，到現在的市長陳其邁，每一個人都試圖要做這件事，回答這件事很難用單一一句話，像自己常被問怎麼讓小孩唸得下書，不能說國文不好就找國文補習，也不代表國文真的不好，而是要增加閱讀廣度，透過外圍訓練，再回來看這些書，就有辦法讀得好。

▲▼柯志恩10日晚間參與青年座談。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩聊沒幾句就提到學生，透露還得抽空指導他們論文。（圖／柯志恩辦公室提供）

柯志恩說，產業也是這樣，不能說現在年輕人不回來，以市府針對特定職業或低薪族群有補助為例，補助很快，但所有年輕人都知道「補助是短暫的，還是希望永續」，因此要「提升高雄整個量體」和「經濟量體」。她再舉例，很多青年想創業，不少縣市都有輔導團隊請銀行幫忙審核、貸款，那又怎樣，重點是長期「有責任照顧他，給予更強化的專業職業輔導機制，請業師過來協助，讓他能夠提高創業成功率。」

柯志恩指出，很多熱錢因疫情回到台灣，大多老闆投資到股市、房市，若能說服這些錢放在年輕人上，整個青創風潮競爭力才有辦法改變，短期該補貼，補貼後的永續包括「年輕人自我實力」，尤其現代重視的數位能力，能力若沒倍增，無法期待有更好競爭力。最後她強調，「高雄不是沒有工作，高雄缺乏的是高薪的工作」，所以高薪一定要有基本實力，如果沒錢做，市府幫助厚植，厚植完再看低薪產業如何彌補，由民間、市府合作，循環才有辦法被提升。

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