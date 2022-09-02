美最新研究警告：施打「mRNA疫苗」恐讓人類免疫系統失靈

▲最近愈來愈多研究揭開 mRNA 疫苗對人類自然免疫力帶來的傷害。（圖／達志／美聯社）

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全球致力對抗新冠肺炎，除了民眾做好自身防疫外，疫苗更是功不可沒。不過，近期一項研究發現，mRNA疫苗竟會侵害人類先天免疫系統與免疫記憶功能，這意味著人體保護力將大幅下降，病毒更容易找上門。

人體存在先天免疫系統、後天免疫系統兩種防禦機制，且2者相輔相成，缺一不可。其中，後天免疫系統中的T細胞與B細胞扮演抗敵要角，當病毒入侵體內並遭到感染後，細胞隨後會產生「免疫記憶」預防重複感染，免疫系統也可以在下次行動中更快速啟動。另外，先天免疫系統的機制非常簡單，就像是一道可以阻止病毒進入體內的屏障，是人類的最佳守門員。

然而，當人體遭到病毒入侵時，受到感染的細胞會分泌干擾素，進一步「觸發」免疫系統開始工作，發揮對抗病毒的作用。干擾素分為3大類別，其中I型干擾素是最重要的干擾素，可防止感染、自身免疫性疾病及癌症。

據麻省理工學院（MIT）的一項研究發現，mRNA疫苗會破壞「I型干擾素」訊號傳遞。科學家表示，施打疫苗之所以可以減輕病狀，很可能是因為干擾素作用減少，以至於沒有「觸發」抵抗訊號，長期已往恐會導致更嚴重疾病的發生。

不僅如此，科學家擔憂，先天免疫系統屏障變得脆弱，也間接導致後天性免疫T細胞、B細胞跟著減弱。此外，荷蘭科學家表示，在接種疫苗過後的幾週內，T細胞活性降低、發炎反應增加，代表著人們的免疫系統可能面臨「故障」的危機。

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