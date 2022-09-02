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家傳相簿見「南京大屠殺」彩照　他震驚：畫面殘忍到令人不敢直視

當鋪老闆在客戶的家傳相簿中發現南京大屠殺的彩色照片。（圖／翻攝自TikTok）

▲當鋪老闆在客戶的家傳相簿中發現南京大屠殺的彩色照片。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

短影音平台TikTok最近瘋傳一段有關南京大屠殺的影片，掀起各國網友熱烈討論。一名美國當鋪老闆日前收到客戶的「家傳相簿」，未料打開一看，竟是有關二戰日軍在中國戰場的紀錄，其中甚至有30多張「從未被揭露過的彩色南京大屠殺照片」，且畫面殘忍到他不敢公開展示。

▲▼ 0

▲照片中只見地上躺滿遭槍殺的人。（圖／翻攝自TikTok）

當鋪老闆表示，起初相簿沒有特別之處，並從照片和文件推測職業為士兵的拍攝者，在1937年被派至東南亞和中國大陸，但隨著拍攝時間不斷推移，這本被命名為「我的東方相簿」的相冊卻讓他越發不寒而慄。當鋪老闆透露，雖然自己大學時主修日本研究，也上過有關南京大屠殺的課程，但相簿裡的屠殺照片「還是恐怖到讓我放聲大叫」。

老闆推測拍攝者大約從1937年開始就被派駐在中國大陸。（圖／翻攝自TikTok）

▲老闆推測拍攝者大約從1937年開始就被派駐在中國大陸。（圖／翻攝自TikTok）

他直言，拍攝者不知為何獲准待在南京大屠殺現場，還可以拍下30多張駭人的「全彩屠殺照片」並帶回國珍藏，因為大部分有關大屠殺的照片事後都遭到日軍銷毀。而這些「我職業生涯見過最令人厭惡的東西」更讓老闆直呼，照片應該屬於博物館而不是他或私人收藏家，甚至連把相簿交給他估價的客戶，也不配擁有這30多張人類從未見過的南京大屠殺照片。

老闆相簿中的南京大屠殺照片應該要放在博物館。（圖／翻攝自TikTok）

▲當鋪老闆認為，相簿中的南京大屠殺照片應該要放在博物館。（圖／翻攝自TikTok）

最後，老闆希望網友看到影片後幫忙聯絡博物館，並對不相信南京大屠殺的人嗆聲「你要的證據就在這裡」。影片傳到中國大陸後掀起網友熱烈討論，而「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」在收到網友轉傳的訊息後，也公開表示希望能盡快核實相簿裡的內容，並討論相關事宜。

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