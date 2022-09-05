日本3000萬劑「新2價疫苗」19日全國配送！高風險族群優先開打

▲日本最快9月中就可以開打新二價疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省19日起將陸續分送3000萬劑新冠疫苗至全國各地，分別為由輝瑞藥廠與莫德納所研發的新二價疫苗。這2款新二價疫苗能對抗新冠原始病毒株與Omicron變異株「BA.1」，同時也被認為對防護造成日本第7波疫情的BA.5有效。該款疫苗預計9月中旬正式開放高齡長者、基礎疾病患者以及醫療從業人員作為第4劑施打。

根據《朝日電視台》報導，厚生勞動省宣布，19日起將發送3000萬劑的輝瑞與莫德納新二價疫苗至全國各地。各地方政府則會陸續安排符合資格的民眾接種新款疫苗。事實上，厚生勞動省目前尚未正式批准施打輝瑞與莫德納的新二價疫苗，一旦審核通過，各地方政府便可以開始安排民眾接種。

▲莫德納推出二價疫苗，可對抗原始病毒株與Omicron變異株BA.1。（圖／路透）



首批適用對象為高齡長者、基礎疾病患者以及醫療從業人員的第4劑疫苗，最快9月中可以上路。接下來則會在10月中旬左右開放12歲以上已經接種2劑疫苗的民眾進行第3或第4劑接種。

根據地方政府內部人士透露，厚生勞動省2日已經提前知會相關事宜。而該款二價疫苗不只能有效對抗原始病毒株與Omicron變異株BA.1，也被認為對造成日本此波疫情的BA.5有保護效力。

根據厚生勞動省統計，目前至少還有1500萬名60歲以上的日本人尚未完成第4劑疫苗接種。待這類族群都完成接種，剩餘的疫苗將會取代原有的舊款疫苗，提供給其他民眾接種。

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