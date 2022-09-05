軒嵐諾直撲南韓！濟州全域發警報　估明早登陸「恐成史上最強颱」

▲ 濟州島全域發布颱風警報。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

今年第11號颱風軒嵐諾已遠離台灣，5日上午緩慢北上撲向南韓，預估今晚到明天凌晨最靠近濟州島，濟州氣象廳對陸地全境及近海發布警報，4日起的狂風豪雨也已造成不少災情。南韓預測軒嵐諾將於6日上午在南海岸登陸，恐怕成為史上最強颱風，為全國各地帶來強風雨和巨浪。

南韓氣象廳觀測，軒嵐諾5日上午9時（台灣8時）位於濟州西歸浦西南方約410公里處海面，以每小時24公里的速度向東北移動，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒50公尺，威力達到南韓定義的「特強颱風」，預估當地6日凌晨1時最靠近濟州島上午7時逼近慶南海岸，並在釜山東北方登陸，可能成為登陸南韓的史上最強颱，並在6小時內從東海（日本海）離開。

《韓聯社》報導，濟州氣象廳上午8時對陸地全域及近海發布颱風警報。隨著軒嵐諾越來越靠近，濟州島暴風及巨浪也逐漸增強，漢拏山凌晨5時瞬間最大風速達到秒速29.1公尺，且在颱風前方強降雨雲帶影響下3天內雨量已逾450毫米。

颱風警報發布後，當局發出災防警報簡訊，要求民眾減少外出，以避免發生意外，但4日的強風豪雨已經造成不少災情。根據濟州消防安全本部，4日接獲下水道阻塞、水淹房屋及道路、車輛泡水等通報，至少救出6名受困民眾和牛隻。

濟州國際機場5日上午8起至6日12時發布颱風特報，根據韓國機場公社濟州分部，原定5日在濟州機場起降的航班共144班，大韓航空5日中午12時35分從濟州飛往首爾的班機照常，此後所有航班停飛，另除Hi Air以外所有航空公司都宣布下午1至2時以後停飛。

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