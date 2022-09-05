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岸田內閣反對率首破40%！　安倍國葬、統一教會打擊民心

▲▼ 日本首相岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相岸田文雄反對率創新高。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本《讀賣新聞》舉行的最新全國民意調查指出，岸田文雄內閣的支持率從上一次的51%些微下滑至50%，但反對率卻從上一次的34%上漲至41%，而這也是岸田內閣的反對率首次超過40%，主要原因則被認為是與強行替前首相安倍晉三舉行國葬以及統一教會問題有關。

《讀賣新聞》2日至4日舉行全國民調，與8月10日至11日所舉行的上一次全國民調相比，岸田內閣的支持率雖未有大幅變化，但反對率卻提高了7個百分比，來到41%，首次突破4成。

岸田文雄先前曾經公開表示，自民黨將會把「與統一教會斷絕關係」作為黨內基本方針。對此，有高達76%的受訪者表示肯定態度；但是卻也有72%的受訪者認為，「自民黨不可能和統一教會完全斷絕關係。」

▲▼日本政府想為日前遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，不過卻因葬禮費用可能過高而引發民眾不滿。（圖／路透）

▲日本政府想為前首相安倍晉三舉行國葬，但卻引發民眾不滿。（圖／路透）

日本政府即將於9月27日替前首相安倍晉三舉行國葬儀式，且所有費用由政府負擔。在此次民調中，僅38%的受訪者對此表示肯定，但有56%受訪者持否定態度。然而在8月5日至7日所舉行的民調中，卻有49%受訪者表示肯定、46%受訪者表示否定。2次民調結果出現逆轉。

另一方面，日本當局有意要將確診人數從「全數掌握」改為「定點監測」，將全數通報轉換成僅鎖定高齡患者等有重症化風險族群的新制度，對此，有57%的受訪者表示贊同、36%受訪者反對。

該項民意調查一共收集了1075份有效回答，受訪者皆年滿18歲。

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