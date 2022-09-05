東京公園廁所驚見棄嬰！被發現時「尚有意識」　疑出生不到1個月

▲警方第一時間已將嬰兒送往醫院檢查身體狀況。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本東京都江戶川區一名女性5日上午在住家附近公園的公廁發現一名棄嬰，隨即通報110，所幸嬰兒尚有意識，並且立刻被轉送至醫院。警方目前已經將此案定調為遺棄事件，並全力追查將嬰兒棄置在此的嫌犯。

根據《日本新聞網》報導，警方表示，5日上午7時15分左右接獲一名住在公園附近的女性通報稱，在江戶川區春江町公園的公廁內，發現一名被丟棄在此的嬰兒，而嬰兒初步目測出生還未滿1個月。目擊女性表示，棄嬰的人並沒有把孩子裝在籃子內，或是用衣物包裹，就這樣赤裸裸地放在公廁的地板上。

▲根據目擊女性表示，嬰兒全身並未包裹衣物，就直接被放置在公廁地板。（示意圖／取自Pixabay）



目擊者表示，遭人棄置在公廁的嬰兒性別為女，不過警方則指出，詳細情況還需要等待院方確認。另外，嬰兒被發現時尚有意識，因此隨即將她送往醫院救治。

警方目前仍在調查詳細事發情形，並根據現場線索搜尋可疑的涉案人士。另一方面，警方初步判斷，生母可能是在公廁產下嬰兒後，就直接將孩子棄置在廁所並離開現場。而事發公園距離東京都營地鐵新宿線的一之江車站僅900公尺。

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