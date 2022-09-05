文大校慶酒獲世界金牌　柑橘氣泡酒揚名國際「首度有學生獲獎」

▲由學生設計研發文化大學校慶酒，獲英國世界氣泡酒大賽金牌。（圖／記者楊惠琪攝）。

記者楊惠琪／台北報導

文化大學60周年校慶酒榮獲國際金牌大獎！由文化大眾傳播系學生所設計的「華柑氣泡酒」，日前勇奪英國世界氣泡酒設計金牌獎及風味銅牌獎，這也是該獎項首次有學生隊伍參賽奪獎。校方將展開募資，希望明年3月可以量產上市。

文化校慶酒「華柑」柑橘氣泡酒，源於大傳系學生今年的畢業製作，由主任王翔郁指導，成員有陳力琦、葉佳穎、吳珮雯、王弘韋等4名學生，從酒的口味發想，到瓶裝設計，都是學生團隊合作的成果，也在鄧爸麥酒酒廠的協助下，開發成功。

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文化大學今（5日）舉行得獎發布記者會，校長王淑音親自頒獎表揚4名獲獎學生，與賽學生也把金牌獎副本回贈學校。

參賽學生陳力琦說，今年適逢文化大學60周年校慶，而文化大學的所在地是華岡，以前都是橘子園，這也是老一輩華岡人、文化大學校友的共同記憶，因而設定以柑橘口味的氣泡酒，經過與在地農民和製酒廠商不斷討論研發，成功研發出「華柑」氣泡酒，而形象設計走的以草山在地特色為主，「沒想到能拿到世界大獎，是最棒的畢業禮物」。





▲由學生設計研發的文化大學校慶酒，可望明年3月上市。（圖／記者楊惠琪攝）

王翔郁表示，雖然草山出產柑橘，但產量有限，所以這次僅釀了3000多瓶，作為校慶贈禮，但有不少人品嚐過後，讚不絕口，未來會朝網路募資、團購、與周邊餐廳合作等模式，逐步推動量產，希望明年3月可以上市。

校方指出，世界飲品獎（WORLD DRINKS AWARDS）設立宗旨，是為了評選出世界上最好的飲料，共分有啤酒和氣泡酒（Beers & Ciders）、烈酒（Spirits）及葡萄酒（Wines）等大項。其中，今年文大師生團隊參與的是氣泡酒類比賽，共有二千多組產品參賽，也是首度有學生隊伍獲獎。

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