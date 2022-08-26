文大研發長王子奇當選新校長　董事會：帶領面對少子化海嘯挑戰

▲現任文大研發長王子奇當選文大新校長。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

中國文化大學從7月展開新校長遴選，現任文大研發長王子奇與前台北商業大學校長張瑞雄2人進入最後階段，今（26日）由董事會圈選出王子奇擔任第9任校長，文大董事會指出，王子奇學經歷俱優，獲得出席的九位董事全數支持，未來董事會將充分授權，作為新任校長治理學校、改革校務，以及帶領文大面對少子化海嘯挑戰的最堅實後盾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文大新校長今天揭曉，由現任研發長王子奇勝出。（圖／資料照片）

文化大學董事會近年風波不斷，包括董事會內部一直傳出有兩派勢力，近期則有兼任董事的台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞在5月請辭；而前校長徐興慶去年宣布不續任後，新校長一直出缺，在董事會今年完成選後，遴選委員會在7月正式公告徵求第9任校長候選人。

今年文大校長遴選，共有四人經資格審核後進入第一階段，包括張瑞雄、王子奇，以及文大教務長方元沂、政大前創新國際學院院長劉復國，第二階段則剩下張瑞雄、王子奇，今天再由董事會圈選公布；最終仍是出身文大的王子奇獲得9名出席董事會成員全數支持，但也凸顯出文大無法從校外攬才的實際狀況。

▲文大現任研發長王子奇當選文大新校長，董事會表示，會當校長堅實後盾。（圖／文化大學提供）

文大董事會表示，新任校長王子奇，文大化學工程學系學、碩士，台大化學工程學系博士，現任文大化材系專任教授兼系所主任、文大研發長等職，學經歷俱優，在文大校長遴選經歷遴選委會員遴選及董事會圈選兩階段，王子奇不僅獲得多數遴選委員青睞，今天更獲得出席九位董事全數支持；未來董事會也將充分授權，作為新任校長治理學校、改革校務、帶領文大勇於面對少子化海嘯挑戰的最堅實後盾。

文大董事會指出，這次校長遴選，均依照大學法、私校法及等法規辦理，遴選委員會日前遴選出兩位侯選人送文大董事會董事圈選，文大董事會在今天下午進行第二階段圈選，聽取兩位侯選人簡報並進行詢答，最終王子奇獲九位出席董事一致同意，獲選為文大第九任校長，但依照大學法規定，仍須報請教育部核准聘任後始能生效。

