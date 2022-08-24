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文化大學新校長週五出爐　教團批：私校校長遴選根本打假球

▲▼ 文化大學 。（圖／記者林裕豐攝）

▲文化大學新校長預計週五揭曉。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

中國文化大學從7月展開新校長遴選，4人參選後，現任文大研發長王子奇與前台北商業大學校長張瑞雄2人進入最後階段，預計週五（26日）將由董事會圈選出第9任校長，但教育團體今（24日）批評，目前私校遴選委員會組成可由董事會一手決定，師生幾乎沒機會參與，暴露出目前私校校長遴選根本是打假球、缺乏民主精神。

文化大學董事會近年風波不斷，包括董事會內部一直傳出有兩派勢力，近期則有兼任董事的台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞在5月請辭；而前校長徐興慶去年宣布不續任後，新校長一直出缺，在董事會今年完成選後，遴選委員會在7月正式公告徵求第9任校長候選人。

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據了解，共有四人經資格審核後進入第一階段，包括張瑞雄、王子奇，以及文大教務長方元沂、政大前創新國際學院院長劉復國，第二階段則剩下張瑞雄、王子奇，將交由董事會在本週五圈選並公布。

不過，面對目前私校校長遴選亂象，包括昨天高苑科大董事會未報教育部核可就讓校長主持會議，全國私校工會理事長尤榮輝認為，目前制度除法律規定必須公開徵求資訊外，其餘程序均容許私校董事會以黑箱作業遴選校長，遴選委員會組成由董事會一手決定，師生幾乎沒有機會參與校長遴選，甚至有私大已經選完公布新校長後，師生才知道校長換人。

尤榮輝批評，目前私校校長遴選根本是打假球、缺乏民主精神，不少學校是由董事會內定好人選後再跑遴選程序，這種制度選出的校長容易成為聽命董事會傀儡，幾乎沒有施展專業治校空間，對於學校發展極為不利，建議私校校長遴選程序至少能比照公校，讓師生有參與機會，程序上能更加民主，公開、透明，才有機會選出賢能校長，讓具備民意基礎校長發揮專業治校能力。

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