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大陸 大陸焦點 特派現場

陸大學校長：90%學生因遊戲「取消學籍」　網路遊戲就是校園毒品

▲▼陸大學校長：90%學生因遊戲「取消學籍」　網路遊戲就是校園毒品。（圖／翻攝微博）

▲中國計量大學徐江榮。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州的中國計量大學8月29日舉行了新生開學典禮，校長徐江榮在致詞時稱「網路遊戲是最大的校園毒品」「每年被取消學籍的同學90%因為遊戲」，導致他在網路上被罵爆，被批評是在污名化網路遊戲，並且觀念過時，「超過一半的學生都會玩遊戲，但有多少人被退學？這完全是以偏概全！」

徐江榮當天的致詞內容超過3000個字，其中一段提到，「『上了大學就輕鬆了』，是對大學學習的一個嚴重誤判。大學學習的首要任務是糾正以尋求標準答案為目的的應試學習方式，最終目標是形成每個個體獲取知識的模式、知識應用的經驗和創新知識的方法。」

徐江榮也向新生們給出了三個忠告，第二個是，「網路遊戲是最大的校園毒品，每年被取消學籍的同學90%因為遊戲，100%不值得同情。」

▼徐江榮給學生的忠告。（圖／翻攝微博）

▲▼陸大學校長：90%學生因遊戲「取消學籍」　網路遊戲就是校園毒品。（圖／翻攝微博）

也就是這第二個忠告，在網路上引起了大量討論，許多網友都難以認同徐江榮的說法，認為他是在污名化網路遊戲，「問題不是遊戲，是學生的自制力不足。」「我也愛玩遊戲，但不影響我上課全勤，按時交作業。」「以前沒有遊戲的時候，就沒有人被退學？外界誘惑一直都在，主要還是自己問題。」「別把什麼鍋都推到遊戲身上。」「超過一半的學生都會玩遊戲，但有多少人被退學？這完全是以偏概全！」

不過，也有一些網友認同他的說法，「沈迷遊戲，不去上課，被取消學籍也正常。」「正常人也知道一定是打遊戲打到退學！」」「不能忽略遊戲成癮性大這一點啊，很多人高中不讓玩，大學就報復性玩。」「網路遊戲確實需要消耗大量的時間去玩。」「上大學就輕鬆了，這句話真的是坑，大學才要更加認真規劃自己的未來。」

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