誤中台女《創造安娜》騙局　澳門女3年拚還錢好苦：不敢回診看病

記者黃哲民／台北報導

澳門C小姐玩線上遊戲，遭台籍女工許佩鈴冒充帥哥以幫忙儲值衝排名為由騙走台幣100多萬元，案情有如Netflix近日熱播劇《創造安娜》，最後夢醒提告。C小姐今電話受訪表示，曾台來讀書、對台灣人有好感，相信對方是好友，卻被騙背負卡債、每月最高得償還台幣4萬餘元，省吃儉用3年受盡折磨、身心壓力很大，已還到只剩10多萬元，但連同待付的律師費共約30萬元，希望許女趕快還錢。

▲電子工作女作業員許佩鈴（右）女扮男裝冒充富二代，詐騙澳門女網友被判賠30萬元確定。（圖／當事人提供）

C小姐表示，2018年在網路遊戲《熹妃傳》認識許女，進而互加為LINE好友，C小姐說，她身體不好，那時住院一陣子，許女用帥哥照片女扮男裝，對她噓寒問暖，互稱「公婆」，讓她很受感動，對方拜託她墊款儲值遊戲點數衝排名，加上對方自稱家境富有、常到港澳出差、可順道還錢，她深信不疑，所以掏錢幫對方。

▲許佩鈴不斷找藉口詐騙澳門女網友墊款儲值遊戲點數。（圖／當事人提供）

C小姐說，對方要求每次儲值台幣幾千元到1、2萬元，她用光現金後，對方仍不肯還錢，反而催促她刷卡，她刷爆信用卡後，對方又要他找朋友借，甚至故意在三更半夜打電話騷擾她、不讓她好好睡，搞得她失眠、精神衰弱，她被逼得不斷舉債支應，最後累積到台幣100多萬元。

C小姐曾來台讀書，自稱對台灣人有好感，她的家境不富裕，父母已退休靠她扶養，還有個妹妹在求學靠她資助，她求對方還錢，對方不是傳割腕照揚言自殺，就是口出惡言要她「去告我」、「以為我被嚇大的」等語，新冠肺炎疫情爆發前，她來台循雙方書信往來地址去找人，對方避不見面。

▲許佩鈴不斷找藉口詐騙澳門女網友墊款儲值遊戲點數。（圖／當事人提供）

C小姐提告後，才曉得對方是女生、在電子工廠當作業員，不是富二代帥哥，她不敢置信，對方宣稱願意分期還款，至今一毛錢也沒看到，她不能讓父母與妹妹受累，只好自己勒緊腰帶度日，甚至省錢不吃飯也不敢回診看病，每月最高擠出台幣4萬餘元償還卡債，目前尚欠10多萬元。

C小姐說，3年來為了此事飽受身心折磨、過得很辛苦，法官判許女應歸還30萬元，剛好與她剩餘的卡債及律師費打平，希望許女趕快依照判決趕錢。C小姐委任律師沈靖家表示，此類詐欺案不易定罪，幸好C小姐留存所有對話紀錄，讓檢察官與法官認定許女一開始謊稱有還款能力、構成詐欺，但許女名下無任何財產，仍須持續追討。

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