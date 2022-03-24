林秉樞被退學！修學年限屆滿　政大明天寄發退學通知書

▲林秉樞施暴高嘉瑜，遭政大退學。（圖／記者游宗樺攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜去年遭到前男友林秉樞施暴，引起各界震驚，當時林秉樞為政大政治系博士班學生，外界要求政大嚴懲，而根據最新消息，由於林秉樞本學期註冊卻未修課，加上修學年限已經屆滿，政大依規定將學則規章告知林父，但林父沒有提交任何資料，將依學則退學，明天（25日）將寄發退學通知書。

林秉樞去年底遭爆施暴高嘉瑜，相關黑歷史也曝光，外界要求校方處理，呼籲政大火速開除林男學籍，當時政大校長郭明政曾表示，對任何暴力行為都嚴厲譴責，暴力也不能被容忍。

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而根據政大規定，政大原本要召開獎懲委員會，針對林秉樞違規行為進行討論，當時郭明政曾希望給林秉樞說明機會，但由於林秉樞被羈押，林秉樞也沒有提出書面答辦，獎懲委員會也開不成，現在林秉樞被退學，有無召開獎懲委員會已經沒有差別。

▼政大依規定將林秉樞退學。（圖／記者許敏溶攝）

而根據政大最新消息，由於林秉樞本學期註冊未修課，且修學年限屆滿，依學校學則規定將予退學。政大表示，學校本於規定，將學則相關規章告知林父，若有疑義需於3/21日前提出，但截至期限，林父並未提交任何資料，故政大將依學則進行退學處置，並於明天寄發退學通知書。

