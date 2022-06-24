三寶爸竟「車震」9歲女童　家長怒告最終氣消不追究　原因出爐

▲單親三寶爸竟跟9歲女網友「車震」嘿咻，挨告認錯盡力和解獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

台中1名呂姓單親爸去年玩網路遊戲認識1名9歲女童，竟相約半夜到某軍營外的偏僻處「車震」，女童回家後被母親看出舉止有異、問出實情後報案提告，呂男才認罪，DNA比對也吻合，台中地院審理認為呂男積極和解、獲得女童母親原諒，加上他還扶養母親與3名未成年子女，有情堪憫恕之處，依與未滿14歲幼女性交罪輕判1年8月徒刑、緩刑5年但須提供80小時義務勞務，可上訴。

判決指出，呂男從事駕駛工作，月入3萬8000元，要獨力扶養3名未成年子女和自己母親，經濟並不寬裕，去年（2021年）6月間，他玩一款網路遊戲認識本案女童，互加為LINE好友聊天，明知對方年僅9歲，仍相約同月23日晚間9點多碰面。

女童赴約後，坐上呂男開的車到某軍營外的偏僻處，就在車內與呂男「車震」嘿咻，完事後回到家因夜歸加上舉止有異，女童母親起疑追問，檢查女兒手機發現與呂男的對話紀錄，女童才說出實情，女童母親憤而報警提告。

呂男到案全部認罪，請求賠償和解，女童證稱沒遭呂男施暴，彼此是合意性交。法官審理依DNA比對結果與行車軌跡圖等證據，認定呂男確實和本案9歲女童發生性關係，影響女童身心健全發展。

不過呂男積極彌補過錯的舉動，讓女童母親答應和解、同意不追究，呂男也盡力完成賠償，法官認定呂男確有悔意，且無前科，若判處與未滿14歲幼女性交罪最低法定刑3年徒刑，仍嫌稍重，而有情輕法重、情堪憫恕之處，因此酌減輕判1年8月徒刑、緩刑5年，但須提供80小時義務勞務，還須接受法治教育3場次，全案還可上訴。