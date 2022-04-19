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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男不甘心被記過退學　持鋸洗劫老師4萬多元

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲ 彰化地方法院 。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名張姓男子酒後騎重機外出，認錯陳姓男子就是害他被記2支大過退學的學校老師，不僅攔車還拿出鋸子揮舞恐嚇揚言殺害，脅迫對方交出身上4500元現金、還到ATM領光他4萬元存款，警方據報後火速到場逮人，彰化地院審結，張男被依公共危險罪、攜帶凶器強盜罪判處4月、3年10個月有期徒刑。

判決書指出，張男為酒駕累犯，於去(2021)年10月31日2、3時許至4時20分許間，在音樂餐廳飲用威士忌後，騎乘重機上路，巧遇騎機車的陳師，立即攔車質問「你就是記我兩支大過，害我退學没有畢業證書的陳姓老師」，陳師表示「我從未記學生大過、使學生退學」，並要他可到學校查資料，「如果是我，我願意下跪、賠錢」，並以通訊軟體Line電請學校主任向其解釋，張男一再糾纏、怪罪是陳男害他遭到學校退學。

張男不理對方解釋，拿出鋸子衝向陳男，揮舞並作勢攻擊，喝令不拿出錢賠償揚言殺害，陳男從皮包內取出4000元現鈔、張男見其皮包內尚有1張500元現鈔及提款卡，再接續脅迫提款，將其4萬元存款提領一空，所幸巡邏員警獲報到達員林郵局，將張男身上4萬4500元現款發還對方，但也測得其酒測值0.48毫克。

彰化地方法院法官審酌張男雖然不是事前預謀，也沒對被害人施以強暴行為，事後坦承犯行，已與被害人和解，強盜金錢均已返還被害人，但考量飲酒後仍騎機車上路，實屬不該，又持鋸強盜他人財物，造成被害人人身安全莫大威脅，對社會治安存有重大危害等情節，依觸犯公共危險罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金，攜帶凶器強盜罪判處3年10個月有期徒刑。

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