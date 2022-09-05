加拿大隨機「刺死10人」嫌犯還在逃！　曾謊稱受傷求助居民

▲警方公開兩名在逃嫌犯長相與姓名。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）4日發生嚴重攻擊事件，兩名嫌犯持刀在路上刺殺10人，還有另外10人受傷，目前還在逃當中。住在附近的民眾表示，當時有一名男子跑來敲門向他們求助，當他們說願意幫忙報警時，該名男子又遮住臉部跑走，猜測應該就是其中一名嫌犯。

根據《美聯社》報導，警方已鎖定2名嫌犯並公開姓名，分別是現年31歲的戴米恩（Damien Sanderson）和30歲的麥爾斯（Myles Sanderson），而資料顯示，麥爾斯在去年5月被薩斯喀徹溫省列入通緝名單，原因是非法在逃。

▲這起攻擊事件造成至少10人死亡15人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



住在附近威爾登村（Weldon）的89歲婦人莉斯（Doreen Lees）表示，她和女兒似乎目擊了其中一名嫌疑犯，當時她和女兒正坐在陽台上喝咖啡，突然有一名男子向她們走近，並說自己受傷了需要幫助。

當莉斯回應，願意幫忙報警時，男子就直接跑開了，「他沒有露臉，他用一件大外套擋住了臉部，我們問他名字時，他含糊不清的回答，最後我們還是沒能問到，他只說自己的臉傷得很重，所以不能露出來。」

斯喀徹溫省皇家加拿大騎警指出攻擊發生在多個地點，目前至少有13個犯案現場，警方均封鎖進行調查。警方表示，部分受害人明顯是嫌犯攻擊的首要目標，其他路人則遭隨機攻擊，由於部分受害者可能自行前往就醫，預計受傷人數會再增加。