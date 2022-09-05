她驗DNA發現男友是「親哥哥」　甜蜜交往6年崩潰喊：我們都上床了

▲美國一名女子發現交往6年的男友竟是親哥哥。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國有一名30歲女子日前在Reddit發文表示，她和男友交往了6年，前一陣子做了流行的DNA檢測，希望能看看自己的祖先來自哪裡，結果竟讓人出乎意料，因為她和男友居然是親兄妹。這個結果讓她相當崩潰，因為兩人早已做了一切情侶會做的事情，包含上床，而男友得知後決定再做一次測試，但兩人的關係似乎已回不去。

美國一名女子在網路論壇Reddit發文表示，自己和32歲的男友已經交往6年，他們當初交往時，發現彼此都是被收養的，所以這讓兩人的關係更加親近，旁人也常常說，「你們真的長得太像了，很像是男女版的彼此。」不過她總覺得是交往久了有夫妻臉，所以從未在意。

前一陣子兩個人決定去做很流行的DNA檢測，希望能看看自己的祖先到底來自哪裡，等到一個月後檢測結果出爐，真相卻讓她嚇壞了，「我們是兄妹，我真的不知道該怎麼辦，我真的很愛我的男友，現在要叫他哥哥，我希望這個測試是錯的。」

女子表示，她和男友的關係一直都很好，兩個人在一起6年的時間，也做了所有夫妻情侶會做的事情，「我們深愛對方、我們上過床、我們見過彼此的養父母，我完全沒有想過這樣的熟悉感，竟然源自於我們是兄妹。」但她也慶幸，因為兩人有共識不要生育，所以避孕措施一直做得很好。

女子過了一段時間後才將真相告訴男友，而男友也飽受衝擊，現在兩人決定再做一次檢測，「他不想在驚慌失措下做出決定，但現在他只要躺在我的懷裡，我都感覺怪怪的，一切都回不去了。」

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