桃園套房雙屍槍擊案偵破　鄭文燦曝：凶嫌藏後車廂被逮

記者楊熾興／桃園報導

桃園市桃園區中華路租屋套房1日晚發生行刑式槍殺2死命案，經桃警團專案小組全島大追緝，在殺人案發生後的72小時內，順利查獲蘇姓犯嫌到案並起出作案槍械，市長鄭文燦頒發破案獎金鼓勵並表示，凶嫌是屬於智慧型犯罪，為了躱避查緝還藏身後車廂並全島大逃竄。

▲警方昨晚在國道3號高速公路圍捕到全島大逃竄的蘇姓凶嫌並押回桃園。（圖／桃園警分局提供）

▲同時在花蓮起出蘇嫌丟棄的槍械子彈。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，蘇姓兇嫌在逃亡期間不斷變裝及更換交通工具逃竄全台，遍及彰化、嘉義、花蓮、屏東等地區，在查獲時更躲在接應車輛的後車廂中，狡猾躲避警方追查；警方團隊通力合作、抽絲剝繭，順利掌握兇嫌動態，進而緝捕到案，同時在花蓮縣蘇嫌丟包的槍支和子彈。

▲▼鄭文燦率隊頒發破案獎金鼓勵並表示，此為智慧型犯罪，凶嫌藏身後車廂全島大逃竄。（圖／桃園警分局提供）

鄭文燦上午率桃園分局警友辦事處主任簡寶鋐、義勇刑警大隊長吳裕松等社會賢達人士來頒獎鼓勵，他表示，主嫌蘇姓男子是屬於智慧型犯罪，為了規避查緝還躱在後車廂內，對於偵破專案同仁給予即時的獎勵，也要給予充足的休息時間來補充體力，勉勵大家繼續戮力於轄區治安及交通維護工作，市府會當警察同仁的後盾。