阿堂鹹粥被洗1星！他從1處看出「台灣人的自大」：自我感覺良好

▲阿堂鹹粥。（圖／翻攝自阿堂鹹粥臉書）

記者曾筠淇／綜合報導

「台灣人的自大，從美食評價1顆星留言看最明顯！」台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，不少網友湧進google評論留下負評。對此，日前宣布參選新北市議員的資深媒體人羅友志表示，網路評價已和美味與否關聯性不大，多是情緒和自我感覺良好。

羅友志在臉書「羅友志 友話直說」上貼文，提到他近日得知「阿堂鹹粥」被網友狂刷負評後，真心不相信網路的星級評價了。他坦言有時看到「地方稱讚有加的美食」，評價卻落在3.9至4.2顆星，就會忍不住看1顆星的留言。

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羅友志引述部分評價內容，包含「等超久」、「遠道而來竟然賣完」、「沒告訴我要預訂，害我白跑一趟」等。對此，他就直言，這些評價與該店「美味」、「不好吃」幾乎沒關係，只看出客人的情緒和自我感覺良好。

因此，羅友志也直呼，「台灣人的自大，從美食評價一顆星留言看最明顯！」如果大家不相信，不妨去看看這些1顆星的評價。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「5顆星也不要太開心，很多的5星是『不能只有我吃到』」、「同意啊，那些大頭病評價真的很X北」、「評價只能參考，還是要用腦判斷」、「對網路評價持99%懷疑，有排隊不買」、「很多都把自己的情緒加上去評價，對很多業者是非常不公平」。

另外也有網友分享，之前她有個客人明明對餐點讚譽有加，卻只給3顆星，後來從對方過去的留言紀錄才發現，「3顆星已經是他給出最多的數量了，一般他都只給1顆星」，所以她現在都只把給星制度當參考而已。

▲「阿堂鹹粥」生意仍然很好。（圖／記者林悅翻攝）

「阿堂鹹粥」被網友湧進Google評論留下負評後，老闆張春堂指出，他不在乎幾顆星，要怎樣評價都沒關係，他不偷工減料、用料實在而且大碗，漲價後生意也沒什麼影響。事後還有老顧客出面力挺店家，表示鹹粥分量十足，可接受調漲至260元。

事實上，阿堂鹹粥的漲價話題雖持續延燒，但4日店內仍坐滿用餐顧客，甚至有不少人在店外等待空桌，生意照樣很好，員工也忙到停不下來。

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