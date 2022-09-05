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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力宋國鼎發布形象影片：我們就是改變苗栗的力量

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長候選人、代表時代力量參選的宋國鼎，4日晚間在臉書發布形象影片。片中，他向苗栗人喊話，改變苗栗，就是保護苗栗，請苗栗人相信，自己就是改變苗栗的力量。

▲▼苗栗縣長參選人宋國鼎發布首支形象廣告，要苗栗人相信他能改變苗栗。（圖／宋國鼎競選總部提供）

▲苗栗縣長參選人宋國鼎發布首支形象影片，要苗栗人相信他能改變苗栗。（圖／宋國鼎競選總部提供）

宋國鼎表示，自己是頭份土牛人，從小跟著阿公阿婆、爸爸媽媽住在一起。阿公從事水泥磚瓦製造業，幼時常與阿公一起出門送貨。爸媽工作的華隆紡織在他高中求學時，因產業重心移轉，以不合法方式資遣員工，導致家中經濟陷入困頓。

宋國鼎在大學時雙主修法律系，經濟條件不佳，學費皆仰賴就學貸款，因此，大學時期他就立定志向要成為一名律師，替如同自己爸媽困苦辛勞的工人打官司。

宋國鼎擔任律師時，從委託人身上看見台灣社會的各種問題，並且認為許多問題源頭皆來自政治，因此選擇在2018年投身政壇。從政後他從沒有放棄，時刻提醒自己從政初衷，希望家鄉變得更好。

宋國鼎談到，他知道苗栗的問題，皆出自於幾十年來腐敗的政治體制，不論是讓縣府公庫破產的煙火秀、演唱會、蚊子館，或是讓公權力蕩然無存的廢水、廢土、廢棄物。當他看見苗栗的土地、人民都在哭泣，他告訴自己要用勇氣、決心，盡最大的力量去保護自己的家鄉苗栗。

最後宋國鼎說改變苗栗，就是保護苗栗，就是保護我們家園與下一代，請大家一起相信，我們就是改變苗栗的力量。

▲▼苗栗縣長參選人宋國鼎發布首支形象廣告，要苗栗人相信他能改變苗栗。（圖／宋國鼎競選總部提供）

▲▼苗栗縣長參選人宋國鼎發布首支形象影片，要苗栗人相信他能改變苗栗。（圖／宋國鼎競選總部提供）

▲▼苗栗縣長參選人宋國鼎發布首支形象廣告，要苗栗人相信他能改變苗栗。（圖／宋國鼎競選總部提供）

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