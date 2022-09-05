暨大校園大草原上驚現「麥田圈」　真相令學生族感到崩潰

▲暨大校園內草地除草後，呈現猶如神秘「麥田圈」的景象。（圖／潘樵提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

位於埔里鎮的國立暨南國際大學校園風景秀麗，也是山城知名景點，近來校內的大片草地被發現出現一圈圈的圖紋，猶如神秘「麥田圈」，引起議論；不過後來有專家解密，其實只是校方定期割草造成的，重新整理校園環境也表示距離9月開學的日子近了，讓學生們大感崩潰。

在暨大服務地文史工作者潘樵日前以空拍機拍攝校景，無意間發現全校廣達25公頃的大片草地上，竟浮現出一個又一個大型同心圓紋路，感覺十分壯觀且有趣，並將相關照片和影片PO上臉書。

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網友見狀也展開熱烈討論，有人猜是「外星人的足跡或圖騰」、「原來那天晚上的無聲閃電就是這樣來得？不知道他們現在在那裡密謀什麼事？」潘樵也打趣回應「（外星人）還留一封信給我，但是看不懂。」也有人巧喻這些「麥田圈」就跟人們的指紋相仿。

潘樵隨即解釋，「麥田圈」實為校方定期的割除草作業造成，尤其寒暑假過後青草都會長長、影響校園美觀，因此工作人員以割草機除草、以同心圓狀圈圈堆置草屑並枯黃後，即在原本的綠色草原上呈現特殊圖紋，只是這個「真相」可能要令準備開學收心的同學們心碎崩潰了。