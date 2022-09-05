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不只林智堅！「跨黨派」8人都涉抄襲爭議　抄襲名單、回應一次看

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前新竹市長林智堅論文抄襲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一選舉白熱化，繼前新竹市長林智堅論文論文抄襲風波後，包括柯志恩、許淑華、蔡壁如、張善政、蔡適應、謝國樑、林耕仁等8位跨黨派候選人與立委，也都曾傳出論文、研究案涉嫌抄襲傳聞。對此，《ETtoday新聞雲》統整2022身陷「抄襲」風波名單與相關回應。

國民黨高雄市長候選人柯志恩

柯志恩宣布參選高雄市長後，隨即遭到自稱旅美教授的臉書帳號「翁達瑞」爆料「學術不倫」，指出柯志恩犯了「自我抄襲」與「一稿兩投」，在淡江大學的個人網頁，柯志恩列了14篇期刊論文。當中，只有兩篇被登錄到谷歌學術搜尋，都是單一作者。

針對學術不倫之指控，柯志恩表示「學術倫理不容挑戰，人格尊嚴不容抹黑」，她的博士論文隨時在南加大的數位圖書館就可以一秒查到，博士論文絕對沒問題，而幽靈教授指控有2篇摘要雷同，並再次重申，「2篇都是柯志恩自己寫的，研究對象不一樣、結論不一樣、篇幅不一樣，都是柯志恩自己寫的。」

前新竹市長林智堅

國民黨台北市議員王鴻薇指出，林智堅中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲。對此，台大論文審查委員會於8月9日認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位；而中華大學論文審查會也於8月24日正式公布論文結果，宣布林智堅論文審議結果為抄襲並撤銷學位。

台大社科院長蘇宏達說明，論文比對後，若以林生碩士論文為主，比對余生碩論，相似度達到41%；若以余生碩論為主，比對林生碩論，相似度則有40%。

然而，儘管民進黨主席、總統蔡英文對黨內宣示力挺林智堅，林智堅仍於選對會上主動宣布退選。林智堅表示，自己選擇離開桃園市長選舉的戰場，將在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。

林智堅說，他坦然離開，感謝民進黨上下給予他承先啟後的機會，「很抱歉我沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場」，不過個人的清白是一輩子的，他不會避戰，未來也會持續採取救濟手段去捍衛他的人格與清白。

事後，國民黨立法院黨團也要求蔡英文及林智堅向全民道歉；至於國安局長陳明通三度挺林智堅清白，國民黨團認為違反其職位該有的作為，立法院開議後，會追究陳的政治責任。

國民黨南投縣長候選人許淑華

資深媒體人鍾年晃8月2日透過臉書揭露，許淑華任職南投市長時，她在逢甲大學經營管理在職專班碩士的論文《公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例》在2009年9月5日口試通過，與謝百傑2009年1月做的研究報告《從政府治理談文化創意產業的發展—以南投市產業文化推廣為例》有多處內容高度雷同，各章節相似度分別有52%、72%、45%。

許淑華回應，有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對；因此，她已請學校依據學術倫理規範來調查及比對自己的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，若學校通知她必須到場陳述，一定配合出席說明。

民眾黨立委蔡壁如

桃園市前議員王浩宇8月13日在臉書指控，蔡壁如德明財經科技大學資管碩士論文有許多內容均「複製貼上」，已向德明科大檢舉「不當引用」，而當事學校德明財經科大14日發出聲明，對於檢舉絕對秉持公正客觀態度，已啟動相關審理事宜。

針對王浩宇檢舉一事，蔡壁如表示，自己的論文主題是「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，參考文獻為「政府網站網路傳播之研究」，從民意代表社群網站市政議題的角度出發，參考民國90年「政府網站」之探討。在這個基礎上，將市政議題上加以應用延伸，兩者研究性質大不相同，這在學術研究上是正常不過的事。

國民黨桃園市長候選人張善政

張善政遭週刊爆料，過去在擔任宏基副總期間，以計劃主持人身份向農委會申請5736萬元研究經費，但報告卻涉嫌抄襲。對此，張善政強調，計畫案只是為了整理國外農業電子化的資訊，介紹給農委會底下研究單位，並非論文研究或是開發新技術，性質不同，「5700萬元的經費，如果有一塊錢掉到我口袋，我就退選，我非常有把握。」

然而，不只5736萬元研究經費報告抄襲，週刊更指出，張善政擔任主持人3年期間的研究案中，最後一年、2009年的報告書，光60頁就抄了29頁，內容近半移花接木自工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）進行之研究報告，經費申請更達1700萬元。

張善政則回應，根據《著作權法》第50條、第52條，「已經容許合理的使用，所以不是抄襲，也不是剽竊，是合理使用，在著作權法裡面，定義是合理使用」，駁斥抄襲一說。

民進黨基隆市長候選人蔡適應

時代力量9月1日透露，蔡適應台北大學都市計劃研究所博士論文涉嫌抄襲，不僅馬賽克式抄襲30份文獻，其中25份未列入參考文獻，包含基隆市長林右昌投書媒體的內容、結論抄襲比例達33％、抄襲中國的百度百科，已具名向台北大學檢舉。

台北大學2日則回應，將依照規定，在20天內組成審定委員會，3個月內完成論文審定，再對外公布審查結果。

針對外界質疑，蔡適應2日召開論文開箱記者會表示，這本論文是他花費許多心力，詢問許多專家學者，就自身參與公共實務與學術理論的實證面進行研究，這次的參選提出的政見並不是憑空想像，而是這些年下來累積的研究結晶。

蔡適應補充，畢業前跑過turnitin論文比對系統，符合學術規範才能畢業，是沒有問題的。且目前已經用學術界常用的三大系統進行比對，論文雖然不是很完美，原始的文獻有300多筆，但後來因為整體內容過多，有幾處漏列參考文獻的地方，刪減至260幾筆，且單一引用的比例僅2%，沒有超過學術標準的4%，

蔡適應坦言，自己沒辦法做到盡善盡美，「這次的打擊恰恰好，把這幾年博士研究的成果讓大家知道，我不介意對手打壓，也樂於接受臺北大學學倫會的的審查。」

國民黨基隆市長候選人謝國樑

政治評論員張銘祐9月1日指出，他將謝國樑論文丟進「iThenticate 抄襲比對系統」、「turnitin抄襲比對系統」，相似指數高達44%、47%，內容從法務部新聞稿、國政基金會評論到《自由時報》評論都有，不禁質疑「國樑兄，你怎麼畢業的？」

對於張銘祐指控，謝國樑回應，「抄襲的本質在於引用時沒有註明出處，我的論文都有註明出處。如果要釐清事實就必須送政大學倫會，我也很樂意主動與學校聯繫釐清問題」。

謝國樑說，他的論文經華藝公司的比對系統「Symskan文獻相似度檢索服務」檢視後，結果顯示原創82%、相似度18%，強調該比對系統具有相當權威性。他更開嗆張銘祐，若要指控，應該要學時代力量的記者會，出來當面好好講，把一切抄襲的本質都分析清楚，不要貼個臉書斷章取義，否則這樣只會讓大家覺得是在「圍魏救趙」。

國民黨新竹市長候選人林耕仁

民進黨立法院黨團9月5日踢爆，林耕仁2010年交通大學碩士論文高達31頁、約60%的比例抄襲，資料引用魚目混珠，官方統計資料剪剪貼貼，「林剪貼10份新竹市政府報告，來騙陽明交大學位。」

針對論文被控抄襲，林耕仁強調，自己所引用的資料都是政府公開資訊，有註明出處，不是抄襲，並控訴這「明顯又是民進黨現在的慣用套路、透過潑髒水來轉移焦點。」他更列出4點回應：

第一、所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。
第二、針對論文有六處疏漏引註，是我的失誤，我會虛心檢討。
第三、我會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，並全程出席說明，捍衛自己的清白。
第四、請民進黨不要轉移台北陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救沈慧虹低迷的選情，選舉要回歸政策願景而不是潑髒水。

另外，國立陽明交通大學稍早也回應，「本校對於學術倫理案件均十分重視並審慎處理，惟目前尚未接獲任何檢舉資料，故尚無法依據本校學術倫理案件處理要點處理之。若有檢舉案向本校提出檢舉，本校將依規定迅速啟動相關處理程序。如成立將交由學院籌組專業學術領域之調查小組，負責案件內容之釐清及處置建議，調查過程也會一併處理指導教授是否有監督不周。調查處理期間，不主動對外說明任何細節。」

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